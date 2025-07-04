Бумажный экземпляр «Хакеров.RU» станет отличным подарком, дополнением коллекции, а также подойдет тем, кто предпочитает читать не с экрана, а переворачивать осязаемые страницы.

«Эта книга — не просто приключения с элементами технотриллера, а попытка вернуть утраченную традицию.

История о двух парнях из небольшого городка, которые, каждый по своим причинам, погрузились в хакинг. О том, как строчки кода меняют судьбы, как человеческие ошибки ведут к испытаниям, а случайные встречи — к новым возможностям.

Здесь есть любовь, дружба, предательство, победы и поражения. Но главное — здесь есть дух того времени, когда хакерство было не просто набором технологий, а способом поиска себя и своего места в мире. И если эта книга станет для кого-то искрой, пробуждающей интерес к знаниям, значит, все было не зря», — говорит Валентин Холмогоров.