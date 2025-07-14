Когда количество атак растет, а их сложность повышается, blue team становится ключевым звеном безопасности. Компания INSECA приглашает как начинающих, так и опытных специалистов пройти обучение в этой области.

Для начинающих

Аналитик SOC. Мониторинг и реагирование на инциденты

Получи навыки, необходимые для выявления киберугроз и оперативного реагирования на инциденты информационной безопасности:

  • мониторинг событий ИБ с помощью SIEM;
  • идентификация и приоритизация событий и инцидентов ИБ;
  • работа с журналами событий разных СЗИ (WAF, AntiDDOS, NGFW, Netflow);
  • анализ журналов событий ОС;
  • подбор мер по реагированию на события ИБ.

Для практики каждому студенту предоставляется личный стенд — SOC-лаборатория. Это учебная SIEM на базе ELK, которая максимально приближена к реальным задачам.

Старт группы: 13 сентября
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Для опытных специалистов

Digital Forensics & Incident Response

Получи навыки, необходимые для расследования, анализа и реагирования на инциденты кибербезопасности:

  • что и как собирать в рамках расследования инцидентов (образы дисков, дампы ОЗУ, triage) и в каком порядке;
  • какие инструменты использовать;
  • как собирать и исследовать отдельные виды артефактов Windows, Linux, macOS;
  • как выявить поверхность кибератаки, выбрать подходящую стратегию и способ реагирования в зависимости от ситуации, провести атрибуцию атакующих.

Старт группы: 9 августа
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Vulnerability Management

Получи навыки, необходимые для обнаружения и управления уязвимостями:

  • находить уязвимости в системе и определять их критичность;
  • использовать инструменты для сканирования уязвимостей и интерпретировать полученные результаты;
  • приоритизировать уязвимости на основе критичности, трендов, информации об их активной эксплуатации;
  • строить процесс управления уязвимостями в организации совместно с ИТ-отделом.

Старт группы: 23 августа
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Threat Intelligence

Получи навыки, необходимые для проактивного реагирования на киберугрозы

  • работа с реальными TI-порталами и сервисами;
  • эффективное использование современных подходов к организации TI на трех уровнях — стратегическом, операционном, тактическом;
  • определение источников и направлений поиска информации о релевантных угрозах;
  • обработка информации о киберугрозах и обогащение ее дополнительным контекстом;
  • распространение информации о киберугрозах среди потребителей.

Старт группы: 16 августа
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Malware Analysis

Получи навыки в области проведения анализа вредоносных программ:

  • предварительный анализ образцов через открытые сервисы и источники, а также в песочницах;
  • работа с дизассемблированным кодом в рамках статического анализа;
  • использование отладчика для динамического анализа исполняемых файлов;
  • обход техник, затрудняющих анализ вредоносного кода;
  • написание правил YARA.

Старт группы: 13 сентября
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Threat Hunting

Получи навыки выявления аномалий в инфраструктуре с помощью формулировки гипотез и их дальнейшей проверки:

  • обнаружение аномалий на хосте и в сетевом трафике, которые не были детектированы стандартными средствами защиты;
  • понимание мышления злоумышленников;
  • умение отличать аномалии от легитимного поведения;
  • формулировка и проверка гипотез о киберугрозах.

Старт группы: 16 августа
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Что еще важно

  • Все авторы и эксперты курсов — практикующие специалисты. Разбираем кейсы, обмениваемся опытом.
  • Комфортная нагрузка без отрыва от работы. Курсы спроектированы для работающих специалистов.
  • Выдаем удостоверение о повышении квалификации с внесением в федеральный реестр.

Для компаний предусмотрены:

  • гибкое оформление, постоплата;
  • возможность замены сотрудника или переноса на следующий поток;
  • пониженная цена для государственных компаний и вузов.

Оплачиваешь сам?

  • при оплате для физлиц предусмотрела пониженная цена;
  • также доступна рассрочка от INSECA, Яндекс.Сплит.

Реклама. ООО «Инсека». ОГРН 1233400004420.

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