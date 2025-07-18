Текущая партия мерча «Хакера» почти подошла к концу, поэтому цена на футболки снижена ! В наличии остались только средние и небольшие размеры. Если ты носишь такие сам или хочешь сделать подарок девушке, подростку или младшему брату — сейчас самое время.

Футболки «Хакера» — это:

темно-стальной фон и стильный принт, который покажет всем, что ты в теме;

100% хлопок — мягкий, прочный и дышащий;

стойкая шелкография — не потрескается, не облезет и не сдастся после пары стирок;

удобный крой — не тянет, не давит, не мешает кодить или валяться на диване.

Оформить заказ можно в нашем официальном магазине — xakep.shop.

Доставка заказов по всей России осуществляется компанией СДЭК. Также возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на dmitri@glc.ru).

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.