В докладе на тему «Кибериммунитет для цифровой эры» Касперский подробно расскажет о современных вызовах, киберугрозах и новом подходе к защите цифровых экосистем.

Шестая международная конференция по практической кибербезопасности OFFZONE 2025 пройдет 21 и 22 августа в пространстве GOELRO в Москве. Событие объединит специалистов по кибербезопасности, разработчиков, инженеров, независимых исследователей, преподавателей и студентов.

В этом году конференция разделится на семь тематических зон, где участников будут ждать доклады экспертов о киберугрозах и новых подходах к обеспечению безопасности, а также мастер-классы и разный интерактив.

По традиции конференция пройдет исключительно в очном формате, без онлайн-трансляции.

На OFFZONE 2025 Евгений Касперский расскажет, почему в эпоху цифровой трансформации традиционные подходы к кибербезопасности уступают место концепции кибериммунитета. В основе этого взгляда на защиту лежит следующий принцип: стоимость успешной атаки должна значительно превышать потенциальный ущерб, а информационные системы должны обеспечивать надежную безопасность всей цифровой экосистемы.

Евгений Касперский — основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского», специализирующейся на разработке решений в области кибербезопасности. Карьеру в области защиты информации он начал в 1989 году, случайно обнаружив на компьютере вирус Cascade. Коллекция антивирусных модулей, созданных лично Евгением, впоследствии легла в основу антивирусной базы «Лаборатории Касперского», которая сегодня включает больше 500 млн вредоносных образцов.

«Цифровые технологии проникли во все сферы жизни, и масштабы угроз растут с каждым годом. В 2024 году мы фиксировали почти полмиллиона новых вредоносных файлов ежедневно. Поэтому сегодня кибербезопасность — это не просто защита конечных устройств, а критически важная часть бизнеса и инфраструктуры», — говорит Евгений Касперский.

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