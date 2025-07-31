Лето в самом разгаре — отличный момент, чтобы пополнить гардероб новой футболкой и защитить голову от солнца. А мы как раз подготовили партию свежего мерча «Хакера»: предварительные заказы на новые футболки уже открыты, и в продаже появились стильные бейсболки! Можешь собрать комплект, +5 к хакингу.

Новые футболки

Мы знаем, что многие из вас хотели видеть мерч, в котором будет меньше ярких цветов и больше лаконичности. Хорошие новости для тех, кто ждал минимализма — этот дроп для вас!

На этот раз в роли принта — знакомый всем дисклеймер, который ты часто видишь в статьях «Хакера». Да, тот самый: «Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности…». На груди — аккуратный логотип. Просто, строго и стильно.

Футболки «Хакера» — это:

минимализм с характером — аккуратный логотип на груди и принт на спине, ничего лишнего;

— аккуратный логотип на груди и принт на спине, ничего лишнего; качество — плотный хлопок 240 г/м² и шелкография, которая не потрескается после стирки;

— плотный хлопок 240 г/м² и шелкография, которая не потрескается после стирки; крой оверсайз — не тянет, не давит и подходит для любого типа фигуры.

Обрати внимание: рассылка заказов начнется 20 августа.

Бейсболки

Также вы не раз просили добавить к мерчу что-нибудь новое, помимо футболок. Вносим разнообразие и представляем четыре варианта бейсболок с объемной вышивкой!

Бейсболки «Хакера» — это:

качество — плотная ткань, комфортная посадка, прочный регулятор на кнопке;

— плотная ткань, комфортная посадка, прочный регулятор на кнопке; вышивка — аккуратная вышивка, которая будет радовать долго;

— аккуратная вышивка, которая будет радовать долго; лаконичный дизайн — надевай на конференцию, митап или в офис. Свои точно заметят!

Бейсболки уже на складе, заказ не придется ждать долго.

Доставка заказов по всей России осуществляется компанией СДЭК. Также возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на support@glc.ru).

Скоро будет еще немало интересного — следи за обновлениями!

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