Хакер #315. Positive Hack Days Fest 3
Лето в самом разгаре — отличный момент, чтобы пополнить гардероб новой футболкой и защитить голову от солнца. А мы как раз подготовили партию свежего мерча «Хакера»: предварительные заказы на новые футболки уже открыты, и в продаже появились стильные бейсболки! Можешь собрать комплект, +5 к хакингу.
Новые футболки
Мы знаем, что многие из вас хотели видеть мерч, в котором будет меньше ярких цветов и больше лаконичности. Хорошие новости для тех, кто ждал минимализма — этот дроп для вас!
На этот раз в роли принта — знакомый всем дисклеймер, который ты часто видишь в статьях «Хакера». Да, тот самый: «Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности…». На груди — аккуратный логотип. Просто, строго и стильно.
Футболки «Хакера» — это:
- минимализм с характером — аккуратный логотип на груди и принт на спине, ничего лишнего;
- качество — плотный хлопок 240 г/м² и шелкография, которая не потрескается после стирки;
- крой оверсайз — не тянет, не давит и подходит для любого типа фигуры.
Обрати внимание: рассылка заказов начнется 20 августа.
Бейсболки
Также вы не раз просили добавить к мерчу что-нибудь новое, помимо футболок. Вносим разнообразие и представляем четыре варианта бейсболок с объемной вышивкой!
Бейсболки «Хакера» — это:
- качество — плотная ткань, комфортная посадка, прочный регулятор на кнопке;
- вышивка — аккуратная вышивка, которая будет радовать долго;
- лаконичный дизайн — надевай на конференцию, митап или в офис. Свои точно заметят!
Бейсболки уже на складе, заказ не придется ждать долго.
Доставка заказов по всей России осуществляется компанией СДЭК. Также возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на support@glc.ru).
Скоро будет еще немало интересного — следи за обновлениями!
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.