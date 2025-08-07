Рады сообщить, что уже работаем над новым бумажным спецвыпуском «Хакера»! На этот раз в коллекционный сборник войдут лучшие статьи, опубликованные в 2025 году: от разбора сетевых протоколов до хакерских применений LLM.

После выпуска трех бумажных сборников с архивными статьями за 2015–2021 годы мы решили попробовать новый формат: журнал, в котором будут собраны лучшие статьи за год. Поэтому мы уже готовим номер, в который войдут более 20 топовых текстов, публиковавшихся на страницах «Хакера» в 2025 году.

Что внутри

Каждая статья по традиции будет сопровождаться уникальными комментариями от авторов и редакторов, которые позволят заглянуть за кулисы работы журнала.

240 страниц на плотной бумаге — вдвое толще старых номеров «Хакера» образца 2015 года.

Лучшие статьи за год, подшивка всего самого интересного:

Автоматизация хакерских тасков при помощи LLM

Полный гайд по разведке перед пентестом

Разбор популярных сетевых протоколов с примерами

Туториал по опенсорсному отладчику radare2

Новые способы обфускации малвари в Windows

Хакерские трюки и софт для Android

И многое другое!

Предварительные заказы уже открыты

Как ты мог заметить, пока на дворе только август, а значит, до конца года на страницах «Хакера» будет опубликовано еще множество интересных материалов. Поэтому сдача номера в печать запланирована на ноябрь 2025 года, а отправка заказов начнется в декабре. Но уже сейчас мы открываем предварительные заказы!

Тираж нового журнала ограничен, поэтому уже сейчас ты можешь зарезервировать один экземпляр за собой по специальной цене или заранее позаботиться о подарках.

Цена одного экземпляра во время раннего предзаказа составляет 1000 рублей (без учета почтовых расходов). Обрати внимание: впоследствии цена возрастет!

Доставка заказов будет осуществляться компанией СДЭК.

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.