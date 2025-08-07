Хакер #315. Positive Hack Days Fest 3
После выпуска трех бумажных сборников с архивными статьями за 2015–2021 годы мы решили попробовать новый формат: журнал, в котором будут собраны лучшие статьи за год. Поэтому мы уже готовим номер, в который войдут более 20 топовых текстов, публиковавшихся на страницах «Хакера» в 2025 году.
Что внутри
Каждая статья по традиции будет сопровождаться уникальными комментариями от авторов и редакторов, которые позволят заглянуть за кулисы работы журнала.
240 страниц на плотной бумаге — вдвое толще старых номеров «Хакера» образца 2015 года.
Лучшие статьи за год, подшивка всего самого интересного:
- Автоматизация хакерских тасков при помощи LLM
- Полный гайд по разведке перед пентестом
- Разбор популярных сетевых протоколов с примерами
- Туториал по опенсорсному отладчику radare2
- Новые способы обфускации малвари в Windows
- Хакерские трюки и софт для Android
- И многое другое!
Предварительные заказы уже открыты
Как ты мог заметить, пока на дворе только август, а значит, до конца года на страницах «Хакера» будет опубликовано еще множество интересных материалов. Поэтому сдача номера в печать запланирована на ноябрь 2025 года, а отправка заказов начнется в декабре. Но уже сейчас мы открываем предварительные заказы!
Тираж нового журнала ограничен, поэтому уже сейчас ты можешь зарезервировать один экземпляр за собой по специальной цене или заранее позаботиться о подарках.
Цена одного экземпляра во время раннего предзаказа составляет 1000 рублей (без учета почтовых расходов). Обрати внимание: впоследствии цена возрастет!
Доставка заказов будет осуществляться компанией СДЭК.
