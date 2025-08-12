В этом году легендарный фестиваль Chaos Constructions состоится 23 и 24 августа 2025 года. Почти 30 лет он собирает вместе людей, интересующихся демосценой, современными и ретрокомпьютерами, сетями и электроникой.

Когда: 23–24 августа 2025 года Где: Санкт-Петербург (ДК Кирова), Большой просп. Васильевского острова, 83 Стоимость: вход свободный

Выставка

Уже много лет на Chaos Constructions проходит выставка ретрокомпьютеров и других интересных девайсов. Это могут быть зарубежные и советские ПК, игровые приставки, микрокалькуляторы и другие необычные устройства.

Важно отметить, что все они рабочие — ты сможешь поработать или поиграть на них, «пощупать» самые разные операционные системы и программы, поговорить с их владельцами и другими увлеченными людьми.

К примеру, среди экспонатов в прошлом году были представлены DEC PDP-11, Агат-7, MicroVAX, Commodore Amiga, Enterprise 128, ZX Spectrum, Микроша, Atari, Commodore 64, Mac, Sun, DEC Alpha, различные IBM PC-совместимые компьютеры, игровые приставки и многое другое.

В этом году в рамках выставки:

покажут необычную коллекцию аналоговых осциллографов как отечественного, так и зарубежного производства, владельцы которой расскажут как о самой коллекции, так и об истории отечественного осциллографостроения;

команды NedoPC и Sprinter Team представят свои разработки — современные ZX Spectrum-совместимые компьютеры на FPGA: ZX Evolution и Sprinter;

Михаил Андреев представит Kharon, Mist и Uno в формате 1010, разработанные UzixLS (Евгений Лозовой);

будет ZX Spectrum Next — современная разработка, широко известная в узких кругах, сочетающая совместимость с оригинальными «Спектрумами» и расширенные возможности (до 256 цветов, спрайты, более высокое разрешение, звук);

Toxa, автор gbdk-2020, gbstudio core, crosszgb, а также кастомной прошивки gbcamera представит различные Game Boy, GB Camera, девелоперский Analogue pocket, Game Boy Printer и его эмулятор для ПК и смартфонов, и ответит на вопросы интересующихся;

снова будет работать ретробарахолка, которая пользовалась большим успехом в прошлом году.

Семинары, турниры и другие направления

Помимо обширной конкурсной программы и экспозиции разнообразных устройств, посетители смогут принять участие в других активностях. К примеру, гостей фестиваля ждут турниры по Worms на Commodore Amiga и по Doom II на ПК, а также и мастер-класс по разработке игры на FPGA.

Семинары в этом году затронут следующие темы:

«Современный графический конвейер», Иван Галактика;

«История разработки АОНов „Русь“ и микроконтроллера R100-XP», Павел Суходольский;

«Разбор конкурсной работы фестиваля - технологии и арт», Александр Кухаренко (Fox);

«DOS на стероидах — выжимаем соки из CPU для 100x ускорения 256-byte intro», Евгений Красников (JinX);

«Robotron S6130 — Восставший из мертвых», Артём Кашканов.

Также на круглом столе обсудят тему самодельных компьютеров на базе FPGA и не только. Среди участников: Роман Крупнин (RomanRom2), Артём Кашканов, Роман Чунин (CHRV), Павел Суходольский и все желающие, кому интересна эта тема. Модератором выступит Роман Чунин.

Погрузиться в атмосферу и историю поможет уголок Fidonet и BBS, где ты сможешь лично ощутить, как работали сети до распространения интернета. Дополнит ощущение полноценная олдскул-видеостудия и хакатон по сборке АТС.

Вход на фестиваль свободный (как и участие в конкурсах и выставке), а регистрация не требуется.

Мероприятие проводится на ограниченные личные средства организаторов и сочувствующих, поэтому твоя помощь может очень пригодиться и сделать фестиваль лучше.

