В сентябре компания «МКО Системы» проведет Moscow Forensics Day 2025 . На мероприятии соберутся эксперты и профессионалы в сфере цифровой криминалистики и информационной безопасности.

Участников ждут доклады экспертов-практиков, работающих в областях цифровой криминалистики и информационной безопасности, а также встреча с единомышленниками со всей России.

Кто будет

В мероприятии примут участие специалисты по информационной безопасности, цифровой криминалистике, представители государственных структур и крупного бизнеса.

Что будет

Доклады, ориентированные на повышение уровня информированности экспертов и специалистов о текущем развитии технологий в сфере цифровой криминалистики и ИБ, знакомство с вендорами, инструментами, трендами и новинками индустрии.

Почему два дня

11 сентября — день докладов и выступлений для сотрудников правоохранительных органов.

12 сентября — день докладов и выступлений для специалистов корпоративной информационной безопасности.

Конференция проводится как в очном, так и в дистанционном формате. При регистрации можно выбрать удобный формат участия. При одобрении заявки на очное участие можно посетить оба дня мероприятия.

Условия участия

Участие в мероприятии бесплатное, но для включения в списки гостей необходимо зарегистрироваться. Вход на конференцию осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

