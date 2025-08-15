Продолжаем собирать предварительные заказы на новые футболки «Хакера» с лаконичным дизайном и принтом, который хорошо знаком всем нашим читателям.

Эти футболки созданы для всех, кто ценит аккуратный дизайн и комфорт — без излишеств, только самое главное.

На этот раз в роли принта — знакомый всем дисклеймер, который ты часто видишь в статьях «Хакера». Да, тот самый: «Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности…». На груди — аккуратный логотип. Сдержанно, элегантно и стильно.

Футболки «Хакера» — это:

минимализм с характером — аккуратный логотип на груди и принт на спине, ничего лишнего;

— аккуратный логотип на груди и принт на спине, ничего лишнего; качество — плотный хлопок 300 г/м² и шелкография, которая не потрескается после стирки;

— плотный хлопок 300 г/м² и шелкография, которая не потрескается после стирки; крой оверсайз — не тянет, не давит и подходит для любого типа фигуры.

Стоимость одной футболки по предзаказу — 3500 рублей (без учета почтовых расходов).

Обрати внимание: отправка заказов начнется 20 августа, и после этой даты цена возрастет!

Доставка по всей России осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки в другие страны пиши на support@glc.ru.

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.