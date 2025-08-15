Хакер #315. Positive Hack Days Fest 3
Эти футболки созданы для всех, кто ценит аккуратный дизайн и комфорт — без излишеств, только самое главное.
На этот раз в роли принта — знакомый всем дисклеймер, который ты часто видишь в статьях «Хакера». Да, тот самый: «Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности…». На груди — аккуратный логотип. Сдержанно, элегантно и стильно.
Футболки «Хакера» — это:
- минимализм с характером — аккуратный логотип на груди и принт на спине, ничего лишнего;
- качество — плотный хлопок 300 г/м² и шелкография, которая не потрескается после стирки;
- крой оверсайз — не тянет, не давит и подходит для любого типа фигуры.
Стоимость одной футболки по предзаказу — 3500 рублей (без учета почтовых расходов).
Обрати внимание: отправка заказов начнется 20 августа, и после этой даты цена возрастет!
Доставка по всей России осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки в другие страны пиши на support@glc.ru.
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.