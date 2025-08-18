На конференции OFFZONE 2025 выступят более 120 специалистов по кибербезопасности. Исследователи, разработчики и эксперты выступят с докладами на семи тематических треках.

Гостей OFFZONE 2025 ждет насыщенная программа. Каждый посетитель сможет поучаствовать в квестах, проверить навыки в багхантинге, своими руками создать уникальный бейдж, а также разгадать одну из главных загадок OFFZONE 2025 в зоне CUB_3.

Основная зона докладов — Main track откроется выступлением основателя и генерального директора «Лаборатории Касперского» — Евгения Касперского. В докладе на тему «Кибериммунитет для цифровой эры» он подробно расскажет о современных вызовах, киберугрозах и новом подходе к защите цифровых экосистем. Другие спикеры Main track подробно разберут инструменты злоумышленников и на конкретных примерах проанализируют действия атакующих.

Также посетителей OFFZONE 2025 ждут и другие зоны: AI.Zone, AppSec.Zone, Threat.Zone, AntiFraud.Zone, Fast track и Community track.

В AI.Zone соберутся эксперты, которые расскажут о применении AI/ML в корпоративной среде и за ее пределами. Они обсудят проблемы и вызовы, с которыми придется столкнуться при внедрении этих технологий.

AppSec.Zone посвящена безопасности приложений. Здесь участников конференции ждут доклады о багах, уязвимостях, анализе безопасности и защите приложений.

Спикеры Threat.Zone поделятся информацией об актуальных угрозах и кибератаках в России. Гости зоны послушают панельную дискуссию, посвященную текущему состоянию ландшафта киберугроз. В ней примут участие представители ключевых компаний, занимающихся его исследованием.

На AntiFraud.Zone расскажут об актуальных разработках и методах, которые злоумышленники используют в атаках.

На Fast track спикеры обсудят тренды в кибербезопасности, исследования устройств, поделятся опытом расследований и не только.

Community track — это зона, где представители разных сообществ говорят об актуальных для комьюнити темах. Здесь можно услышать доклады о CTF, bug bounty, Web3, OSINT, аппаратной безопасности, а также опыте синих и красных команд.

Самых смелых участников конференции ждет Tattoo.Zone, где можно будет не только набить себе татуировку, но и попробовать себя в роли тату-мастера.

Полная программа мероприятия доступна на официальном сайте конференции.

Реклама. ООО «БИЗон». ИНН 9701036178.