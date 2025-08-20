Хакер #315. Positive Hack Days Fest 3
На OFFZONE 2025 каждый посетитель сможет поучаствовать в квестах, проверить свои навыки в багхантинге, cоздать уникальный бейдж своими руками, а также разгадать одну из главных загадок OFFZONE 2025 в зоне CUB_3.
Также участников конференции ждут и другие зоны: AI.Zone, AppSec.Zone, Threat.Zone, AntiFraud.Zone, Fast track и Community track, где свои доклады представят более 120 специалистов по кибербезопасности.
Уже опубликована полная программа мероприятия.
Мы же будем рады приветствовать посетителей OFFZONE на нашем стенде (№13).
Команда «Хакера» приготовила немало интересного для гостей конференции и наших подписчиков. На стенде тебя будут ждать:
- автограф-сессия с ведущим редактором «Хакера» и автором романа «Хакеры.РУ» Валентином Холмогоровым;
- общение с основателем Gameland и «Хакера» Дмитрием Агаруновым;
- возможность приобрести все бумажные спецвыпуски «Хакера», печатную версию книги «Хакеры.РУ» и полезную литературу издательства BHV, над которой работали авторы журнала;
- новый мерч «Хакера»;
- лотерея для посетителей.
Не упусти шанс встретиться с командой «Хакера»!
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.