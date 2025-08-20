21 и 22 августа в Москве (ул. Большая Почтовая, д. 40, стр. 7) пройдет шестая международная конференция по практической кибербезопасности OFFZONE 2025. Посетителей мероприятия ждет насыщенная программа и семь тематических треков, а мы приглашаем тебя заглянуть на стенд «Хакера».

На OFFZONE 2025 каждый посетитель сможет поучаствовать в квестах, проверить свои навыки в багхантинге, cоздать уникальный бейдж своими руками, а также разгадать одну из главных загадок OFFZONE 2025 в зоне CUB_3.

Также участников конференции ждут и другие зоны: AI.Zone, AppSec.Zone, Threat.Zone, AntiFraud.Zone, Fast track и Community track, где свои доклады представят более 120 специалистов по кибербезопасности.

Уже опубликована полная программа мероприятия.

Мы же будем рады приветствовать посетителей OFFZONE на нашем стенде (№13).

Команда «Хакера» приготовила немало интересного для гостей конференции и наших подписчиков. На стенде тебя будут ждать:

автограф-сессия с ведущим редактором «Хакера» и автором романа «Хакеры.РУ» Валентином Холмогоровым;

общение с основателем Gameland и «Хакера» Дмитрием Агаруновым;

возможность приобрести все бумажные спецвыпуски «Хакера», печатную версию книги «Хакеры.РУ» и полезную литературу издательства BHV, над которой работали авторы журнала;

новый мерч «Хакера»;

лотерея для посетителей.

Не упусти шанс встретиться с командой «Хакера»!

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.