Недавно мы обещали, что скоро мерча станет больше. Рады сообщить, что открываем предварительные заказы на новые футболки. В двух новых дизайнах минимализм доведен до абсолюта: только логотип ][ или надпись «Хакер» на груди. Никаких лишних деталей — чистый стиль.

Футболки «Хакера» — это:

качество — плотный хлопок 300 г/м² и шелкография, которая не потрескается после стирки;

прямо крой — комфортный, подходит для любого стиля;

минимализм с характером — логотип на груди и ничего лишнего.

Стоимость одной футболки по предзаказу составляет 3500 рублей (без учета почтовых расходов).

Доставка по всей России осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки в другие страны пиши на support@glc.ru.

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.