Рекомендуем почитать:
Хакер #315. Positive Hack Days Fest 3
Недавно мы обещали, что скоро мерча станет больше. Рады сообщить, что открываем предварительные заказы на новые футболки. В двух новых дизайнах минимализм доведен до абсолюта: только логотип ][ или надпись «Хакер» на груди. Никаких лишних деталей — чистый стиль.
Футболки «Хакера» — это:
- качество — плотный хлопок 300 г/м² и шелкография, которая не потрескается после стирки;
- прямо крой — комфортный, подходит для любого стиля;
- минимализм с характером — логотип на груди и ничего лишнего.
Стоимость одной футболки по предзаказу составляет 3500 рублей (без учета почтовых расходов).
Доставка по всей России осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки в другие страны пиши на support@glc.ru.
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.