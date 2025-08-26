В ноябре 2025 года, в рамках Российской недели кибербезопасности в Москве пройдет 11-й SOC Forum . Прием заявок на выступление с докладом открыт до 14 сентября включительно!

Российская неделя кибербезопасности – серия мероприятий, посвященных информационной безопасности для профильной аудитории. В этом году неделя кибербезопасности приобретет статус общероссийской и будет проводиться с 17 по 23 ноября 2025 года.

SOC Forum, который состоится 19-20 ноября, соберет профессионалов и лидеров отрасли для формирования стратегий защиты от наиболее актуальных киберугроз.

SOC Forum 2025 — это:

новая масштабная площадка — «Тимирязев центр»;

9 тематических треков — о влиянии ИИ на киберугрозы и отражение атак, о поиске и удержании талантливых ИБ-специалистов, о преобразовании данных о кибератаках в конкретные меры защиты и многом другом;

больше форматов — от воркшопов и питч-сессий до персональных встреч.

Сбор заявок на выступления с докладами уже открыт и продлится до 14 сентября!

Чтобы стать спикером, выбери трек на сайте мероприятия и заполни заявку. Самые интересные доклады станут частью форума.

