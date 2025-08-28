21 и 22 августа прошла шестая конференция по практической кибербезопасности OFFZONE 2025. Мероприятие посетили более 2500 человек, а своим опытом с участниками поделились более 120 экспертов, представившие 98 докладов.

На два дня пространство GOELRO превратилось в площадку для обмена опытом между специалистами по безопасности, разработчиками, инженерами и исследователями.

Тематические зоны

Программу конференции открыл основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский с докладом на тему «Кибериммунитет для цифровой эры».

На Main track и Fast track специалисты обсудили уязвимости в парсерах, пентест Wi‑Fi, использование AI и ML в кибербезопасности, ключевые тренды, опыт расследования инцидентов, а также разные вопросы, связанные с киберинцидентами.

Параллельно работали тематические зоны с докладами:

на AppSec.Zone обсуждали разработку безопасной архитектуры, создание процессов, интеграцию механизмов и другие вопросы, посвященные безопасности приложений;

на AI.Zone рассказали о применении AI и ML в корпоративной среде и за ее пределами, а также обсудили проблемы и вызовы, с которыми придется столкнуться при внедрении этих технологий;

на Threat.Zone посетители получили информацию об угрозах и кибератаках, реализуемых на территории России, а во время панельной дискуссии представители компаний, занимающихся исследованием ландшафта киберугроз, обсудили его состояние;

на AntiFraud.Zone специалисты рассказали об актуальных разработках и методах, которые злоумышленники использовали в атаках. Также организаторы зоны провели викторину и квиз, имитирующий проверку антифрод-системы: участники могли пройти их в телеграм-боте конференции, чтобы испытать интуицию и заработать офкоины — внутреннюю валюту OFFZONE;

на Community track спикеры выступили с докладами о CTF, bug bounty, Web3, OSINT, аппаратной безопасности, а также опыте синих и красных команд.

Исследование «ThreatZone 2025: обратная сторона» о теневых киберугрозах

Специалисты BI.ZONE представили исследование теневых ресурсов Threat Zone 2025: обратная сторона. В его рамках эксперты проанализировали более 5000 сообщений форумов и Telegram-каналов, связанных с киберпреступностью, за прошлый год и первую половину 2025 года.

Слушатели презентации смогли оценить текущие тренды в развитии теневых ресурсов, а также устойчивость корпоративной инфраструктуры к методам, которые активно обсуждаются и уже применяются в атаках. Специалисты озвучили ключевые прогнозы по развитию теневых площадок и трансформации ландшафта киберугроз в России и странах СНГ.

Активности

Гости конференции участвовали во множестве активностей. Одни проходили OFFZONE-квест, чтобы познакомиться с различными стендами. Другие пытались оседлать родео-быка, параллельно отвечая на вопросы из разных областей знаний. Третьи решали реальные олимпиадные задачи по математике и программированию, проверяли хакерские навыки в HACK in 15 min или собирали аддоны для бейджа на Craft.Zone.

Интерактивный бейдж — неотъемлемая часть конференции. Он позволяет участвовать в активностях и решать таски. Заработанные в процессе офкоины можно обменять на стильный мерч OFFZONE.

Бейджи кастомизируют, присоединяя к ним светящиеся или информативные аддоны. В этом году кастомизированные аддоны представили как партнеры, так и сами участники мероприятия.

В Tattoo.Zone участники конференции сделали 45 татуировок, при этом 21 из них — с логотипом OFFZONE. По традиции таким смельчакам выписали пожизненную проходку на все будущие конференции.

В зоне маскота конференции CUB_3 гости разгадывали тайну загадочного происшествия, которое случилось в лаборатории OFFZONE. Самые умелые не только узнали, что произошло, но и заработали много офкоинов.

Также активности организовали партнеры: «Т-Банк», «К2 Кибербезопасность», «Альфа-Банк» и другие компании. Например, гости конференции могли пройти квизы, CTF-квест с призами, создать своими руками уникальный бейдж и посетить воркшопы.

«OFFZONE из года в год остается местом, где главное — это качественный технический контент в области кибербезопасности. Мы создаем площадку не только для обмена практическим опытом, но и для профессионального диалога между специалистами разных направлений. Именно такое сообщество — живое, открытое и вовлеченное — играет ключевую роль в развитии культуры практической кибербезопасности. Вместе с партнерами мы сделали OFFZONE точкой притяжения для экспертов отрасли и будем продолжать эту работу в дальнейшем», — комментирует Евгений Волошин, директор по стратегии BI.ZONE.

