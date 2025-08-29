В конце текущего года мы выпустим бумажный спецвыпуск, в который войдут лучшие статьи «Хакера» за 2025 год. Не упусти момент: ты можешь оказаться среди первых обладателей нового коллекционного сборника. Ранние предварительные заказы по специальной цене уже открыты!
Что внутри
В новый спецвыпуск войдут более 20 главных статей, публиковавшихся на страницах «Хакера» в 2025 году.
Каждый материал по традиции будет сопровождаться уникальными комментариями авторов и редакторов, которые позволят тебе заглянуть за кулисы работы журнала.
Сборник будет насчитывать 240 страниц на плотной бумаге — вдвое толще старых номеров «Хакера» образца 2015 года.
Лучшие статьи за год, подшивка всего самого интересного:
- Автоматизация хакерских тасков при помощи LLM
- Полный гайд по разведке перед пентестом
- Разбор популярных сетевых протоколов с примерами
- Туториал по опенсорсному отладчику radare2
- Новые способы обфускации малвари в Windows
- Хакерские трюки и софт для Android
- И многое другое!
Предварительные заказы открыты
Хотя пока на календаре только август, подготовка нового спецвыпуска идет полным ходом. Сдача номера в печать запланирована на ноябрь, а доставка заказов начнется в декабре.
Ранние предзаказы открыты. На этом этапе цена одного журнала составляет 1000 рублей (без учета почтовых расходов). Обрати внимание: впоследствии цена возрастет!
Тираж ограничен, но уже сейчас ты можешь зарезервировать один экземпляр за собой или заранее позаботиться о подарках.
Доставка заказов будет осуществляться компанией СДЭК.
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.