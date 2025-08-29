В конце текущего года мы выпустим бумажный спецвыпуск, в который войдут лучшие статьи «Хакера» за 2025 год. Не упусти момент: ты можешь оказаться среди первых обладателей нового коллекционного сборника. Ранние предварительные заказы по специальной цене уже открыты!

Что внутри

В новый спецвыпуск войдут более 20 главных статей, публиковавшихся на страницах «Хакера» в 2025 году.

Каждый материал по традиции будет сопровождаться уникальными комментариями авторов и редакторов, которые позволят тебе заглянуть за кулисы работы журнала.

Сборник будет насчитывать 240 страниц на плотной бумаге — вдвое толще старых номеров «Хакера» образца 2015 года.

Лучшие статьи за год, подшивка всего самого интересного:

Автоматизация хакерских тасков при помощи LLM

Полный гайд по разведке перед пентестом

Разбор популярных сетевых протоколов с примерами

Туториал по опенсорсному отладчику radare2

Новые способы обфускации малвари в Windows

Хакерские трюки и софт для Android

И многое другое!

Предварительные заказы открыты

Хотя пока на календаре только август, подготовка нового спецвыпуска идет полным ходом. Сдача номера в печать запланирована на ноябрь, а доставка заказов начнется в декабре.

Ранние предзаказы открыты. На этом этапе цена одного журнала составляет 1000 рублей (без учета почтовых расходов). Обрати внимание: впоследствии цена возрастет!

Тираж ограничен, но уже сейчас ты можешь зарезервировать один экземпляр за собой или заранее позаботиться о подарках.

Доставка заказов будет осуществляться компанией СДЭК.

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.