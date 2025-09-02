«Хакеру» всегда нужны новые авторы, и ты можешь стать одним из них! Если тебе интересно то, о чем мы пишем, и есть желание исследовать эти темы вместе, не упусти возможность вступить в ряды наших авторов и получать за это все, что им причитается.

Авторы получают денежное вознаграждение. Размер зависит от сложности и уникальности темы и объема проделанной работы (но не от объема текста).

Наши авторы читают «Хакер» бесплатно: каждая опубликованная статья приносит месяц подписки и значительно увеличивает личную скидку. Уже после третьего раза подписка станет бесплатной навсегда.

Кроме того, наличие публикаций — это отличный способ показать работодателю и коллегам, что ты в теме. Если ты студент или научный сотрудник, публикация в журнале пригодится особенно.

И конечно, мы всегда указываем в статьях имя или псевдоним автора. На сайте ты можешь сам заполнить характеристику, поставить фото, написать что-то о себе, добавить ссылку на сайт и профили в соцсетях. Или, наоборот, не делать этого в целях конспирации.

Я технарь, а не журналист. Получится ли у меня написать статью?

Главное в нашем деле — знания по теме, а не корочки журналиста. Знаешь тему — значит, и написать сможешь. Не умеешь — поможем, будешь сомневаться — поддержим, накосячишь — отредактируем. Не зря у нас работает столько редакторов! Они не только правят буквы, но и помогают с темами и форматом и «причесывают» авторский текст, если в этом есть необходимость. И конечно, перед публикацией мы согласуем с автором все правки и вносим новые, если нужно.

Как придумать тему?

Темы для статей — дело непростое, но и не такое сложное, как может показаться. Стоит начать, и ты наверняка будешь придумывать темы одну за другой!

Первым делом задай себе несколько простых вопросов:

«Разбираюсь ли я в чем-то, что может заинтересовать других?» Частый случай: люди делают что-то потрясающее, но считают свое занятие вполне обыденным. Если твои мама и бабушка не хотят слушать про реверс малвари, сборку ядра Linux, проектирование микропроцессоров или хранение данных в ДНК, это не значит, что у тебя не найдется благодарных читателей.

«Были ли у меня в последнее время интересные проекты?» Если ты ресерчишь, багхантишь, решаешь crackme или задачки на CTF, если ты разрабатываешь что-то необычное или даже просто настроил себе какую-то удобную штуковину, обязательно расскажи нам! Мы вместе придумаем, как лучше подать твои наработки.

«Знаю ли я какую-то историю, которая кажется мне крутой?» Попробуй вспомнить: если ты буквально недавно рассказывал кому-то о чем-то очень важном или захватывающем (и связанном с ИБ или ИТ), то с немалой вероятностью это может быть неплохой темой для статьи. Или как минимум натолкнет тебя на тему.

«Не подмечал ли я, что в Хакере упустили что-то важное?» Если мы о чем-то не писали, это могло быть не умышленно. Возможно, просто никому не пришла в голову эта тема или не было человека, который взял бы ее на себя. Кстати, даже если писать сам ты не собираешься, подкинуть нам идею все равно можно.

Уговорили, каков план действий?

Придумываешь актуальную тему или несколько. Описываешь эту тему так, чтобы было понятно, что будет в статье и зачем ее кому-то читать. Обычно достаточно рабочего заголовка и нескольких предложений (pro tip: их потом можно пустить на введение). Выбираешь редактора и отправляешь ему свои темы (можно главреду — он разберется). Заодно неплохо бывает представиться и написать пару слов о себе. С редактором согласуете детали и сроки сдачи черновика. Также он выдает тебе правила оформления и отвечает на твои вопросы. Пишешь статью в срок и отправляешь ее. Если возникают какие-то проблемы, сомнения или просто задержки, ты знаешь, к кому обращаться. Редактор читает статью, принимает ее или возвращает с просьбой доработать и руководством к действию. Перед публикацией получаешь версию с правками и обсуждаешь их с редактором (или просто даешь добро). Дожидаешься выхода статьи и поступления вознаграждения.