Все три бумажных спецвыпуска «Хакера» доступны для заказа. В них мы собрали лучшие статьи за 2015–2021 годы с комментариями авторов и редакторов. Тиражи ограничены, так что сейчас у тебя есть отличная возможность пополнить архив, начать коллекцию или найти крутой подарок для друзей и коллег.

Первый спецвыпуск (2015–2017)

Этот сборник впервые вышел в 2023 году, и недавно мы допечатали дополнительный тираж. Внутри — материалы времен перехода «Хакера» в цифру, культовые темы, яркие обложки, комментарии авторов — все, что делало журнал особенным в те годы. Статьи, которые раньше никогда не издавались на бумаге, стало можно подержать в руках.

Второй спецвыпуск (2017–2019)

Этот спецвыпуск вышел в 2024 году, в год 25-летия «Хакера» и теперь тоже вернулся в печать по просьбам читателей. В номере собраны публикации на самые разные темы: от социальной инженерии до реверса гаджетов и взлома iPhone.

Третий спецвыпуск (2019–2021)

Самый свежий сборник — покинул типографию в мае 2025 года. Более 200 страниц отборных материалов: от SDR и атак на Active Directory до checkm8 и VeraCrypt. Каждая статья по традиции сопровождается комментариями авторов и редакторов, позволяя заглянуть за кулисы работы «Хакера» в те годы.

Выбери один выпуск или собери всю серию — в любом случае получишь кусочек той эпохи, когда «Хакер» менялся вместе с миром.

Цена одного экземпляра составляет 2000 рублей (без учета почтовых расходов).

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.