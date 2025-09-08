13 сентября на площадке музея «АТОМ» на ВДНХ состоится FestTech — открытый фестиваль МФТИ, посвященный науке, технологиям и юмору. Мероприятие проводится в пятый раз и объединяет любителей футуристических идей, адептов научной картины мира и мастеров критического мышления.

В этом году фестиваль вошел в программу мероприятий Дня города Москвы. Для гостей будет подготовлена программа из 50 событий и активностей, разделенных по тематическим направлениям: фундаментальная наука, образование, популяризация, предпринимательство и IT, а также связь науки и искусства.

Днем все желающие могут посетить зону технологий, погрузиться в лектории и панельные дискуссии, пообщаться с научно-образовательными экспертами и поучаствовать в интерактивных мастер-классах. А вечером – войти в юмористическо-музыкальный резонанс на развлекательной Антинаучной конференции и музыкальном концерте.

Подробнее о программе можно узнать на сайте фестиваля.

Зона технологий

Открывает программу зона технологий: научные разработки, арт-инсталляции, образовательные стенды и многое другое. Здесь каждый сможет увидеть, как роботы играют в футбол и устраивают бои на арене.

Участники будут решать на скорость технические задачки, узнают про кофейную термодинамику, познакомятся с научно-инженерными разработками МФТИ и компаний-партнеров.

На интерактивной выставке можно будет послушать, как звучит легендарный «Ландавшиц» – учебник по теоретической физике Ландау и Лившица.

Лектории

Участники фестиваля смогут послушать лекции, пообщаться с учеными и популяризаторами МФТИ, а также с экспертами из разных областей. Например, в формате главного лектория можно узнать про роль ИИ в современном мире, специальную теорию относительности и GPS, а также познакомиться с эстетикой и чувством прекрасного у животных.

На мини-лектории FestTech Talks расскажут про биофизику в медицине, связь школьной геометрии и робототехники, историю ядерных технологий от египетской пирамиды до кухни, а также про погоду на Солнце и ее влияние на нашу жизнь.

В числе спикеров:

доктор физико-математических наук и заведующий кафедрой теоретической физики МФТИ Эмиль Ахмедов;

зам. директора ЛФИ МФТИ Леонид Колдунов ;

; популяризатор науки, сотрудник Сколтеха и лауреат премии «За верность науке» Илья Гомыранов ;

; директор по стратегическому маркетингу Яндекса и выпускник МФТИ Андрей Себрант ;

; доцент НИЯУ МИФИ, старший научный сотрудник экспериментального комплекса НЕВОД Егор Задеба ;

; и многие другие.

Для ценителей науки и искусства подготовлена отдельная программа – от музыкальной лекции до арт-перфоманса.

На лекции посетители узнают про музыкально-технологическую историю развития науки и гитар через основные события XIX–XXI веков. Спикеры: руководитель группы «Росатом Квантовые технологии» и выпускник МФТИ Дмитрий Чермошенцев и главный специалист Центра коммуникаций атомной отрасли Ярослав Дзюба .

и главный специалист Центра коммуникаций атомной отрасли . «Терменвокс и синтезатор» – электроинструментальный перфоманс от Петра Термена и Никиты Забелина , где звуки терменвокса переплетутся со звуковыми ландшафтами модульных синтезаторов.

и , где звуки терменвокса переплетутся со звуковыми ландшафтами модульных синтезаторов. Все желающие смогут попасть на открытую дискуссию про науку и театр с участием Анатолия Шульева — режиссера театра им. Вахтангова и постановщика спектакля «Солнце Ландау».

— режиссера театра им. Вахтангова и постановщика спектакля «Солнце Ландау». Любителям обсуждать научные новости и факты составит компанию блогер Дмитрий Побединский в формате мини-шоу «Научные загоны».

Также в рамках фестиваля пройдет отдельная дискуссия о популяризации МФТИ. На ней выпускники Физтеха расскажут про свой жизненный и карьерный путь, затронут тему современного технического образования и поговорят о феномене сообщества выпускников Физтеха.

Мастер-классы

Все участники фестиваля смогут попробовать себя в 3D печати, сборке роботов, а также принять участие в демонстрациях физических явлений, химических опытах и поучаствовать в научно-технической викторине. Кроме того, будет возможность посоревноваться командами в научном стендап-квизе «Как критическое мышление помогает в жизни» от проекта Sciencly.

Вечерняя программа

Научного сюрреализма, ярких метафор и высокотехнологичного юмора добавит фестивалю Антинаучная конференция — научно-развлекательное шоу, в котором участники презентуют доклады на несуществующие темы, а жюри и зрители выберут самые запоминающиеся. Например, победителями прошлых лет были такие доклады как «Радиокотофизика», «Квантовая теория мотивации» и «Методы физико-химического анализа студентов».

Завершением мероприятия станет FestTech Music Live — музыкальный open air с приглашенными артистами. Мероприятие пройдет в семейном тематическом парке «Орион».



Все подробности о FestTech и регистрации можно узнать на сайте фестиваля. Участие бесплатное для всех желающих.

Видеотрансляции основных мероприятий будут доступны на площадке VK Видео, а следить за новостями фестиваля можно в социальных сетях: VK и Telegram.

