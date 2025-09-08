Хакер #316. Android по-хакерски
В этом году фестиваль вошел в программу мероприятий Дня города Москвы. Для гостей будет подготовлена программа из 50 событий и активностей, разделенных по тематическим направлениям: фундаментальная наука, образование, популяризация, предпринимательство и IT, а также связь науки и искусства.
Днем все желающие могут посетить зону технологий, погрузиться в лектории и панельные дискуссии, пообщаться с научно-образовательными экспертами и поучаствовать в интерактивных мастер-классах. А вечером – войти в юмористическо-музыкальный резонанс на развлекательной Антинаучной конференции и музыкальном концерте.
Подробнее о программе можно узнать на сайте фестиваля.
Зона технологий
Открывает программу зона технологий: научные разработки, арт-инсталляции, образовательные стенды и многое другое. Здесь каждый сможет увидеть, как роботы играют в футбол и устраивают бои на арене.
Участники будут решать на скорость технические задачки, узнают про кофейную термодинамику, познакомятся с научно-инженерными разработками МФТИ и компаний-партнеров.
На интерактивной выставке можно будет послушать, как звучит легендарный «Ландавшиц» – учебник по теоретической физике Ландау и Лившица.
Лектории
Участники фестиваля смогут послушать лекции, пообщаться с учеными и популяризаторами МФТИ, а также с экспертами из разных областей. Например, в формате главного лектория можно узнать про роль ИИ в современном мире, специальную теорию относительности и GPS, а также познакомиться с эстетикой и чувством прекрасного у животных.
На мини-лектории FestTech Talks расскажут про биофизику в медицине, связь школьной геометрии и робототехники, историю ядерных технологий от египетской пирамиды до кухни, а также про погоду на Солнце и ее влияние на нашу жизнь.
В числе спикеров:
- доктор физико-математических наук и заведующий кафедрой теоретической физики МФТИ Эмиль Ахмедов;
- зам. директора ЛФИ МФТИ Леонид Колдунов;
- популяризатор науки, сотрудник Сколтеха и лауреат премии «За верность науке» Илья Гомыранов;
- директор по стратегическому маркетингу Яндекса и выпускник МФТИ Андрей Себрант;
- доцент НИЯУ МИФИ, старший научный сотрудник экспериментального комплекса НЕВОД Егор Задеба;
- и многие другие.
Для ценителей науки и искусства подготовлена отдельная программа – от музыкальной лекции до арт-перфоманса.
- На лекции посетители узнают про музыкально-технологическую историю развития науки и гитар через основные события XIX–XXI веков. Спикеры: руководитель группы «Росатом Квантовые технологии» и выпускник МФТИ Дмитрий Чермошенцев и главный специалист Центра коммуникаций атомной отрасли Ярослав Дзюба.
- «Терменвокс и синтезатор» – электроинструментальный перфоманс от Петра Термена и Никиты Забелина, где звуки терменвокса переплетутся со звуковыми ландшафтами модульных синтезаторов.
- Все желающие смогут попасть на открытую дискуссию про науку и театр с участием Анатолия Шульева — режиссера театра им. Вахтангова и постановщика спектакля «Солнце Ландау».
- Любителям обсуждать научные новости и факты составит компанию блогер Дмитрий Побединский в формате мини-шоу «Научные загоны».
Также в рамках фестиваля пройдет отдельная дискуссия о популяризации МФТИ. На ней выпускники Физтеха расскажут про свой жизненный и карьерный путь, затронут тему современного технического образования и поговорят о феномене сообщества выпускников Физтеха.
Мастер-классы
Все участники фестиваля смогут попробовать себя в 3D печати, сборке роботов, а также принять участие в демонстрациях физических явлений, химических опытах и поучаствовать в научно-технической викторине. Кроме того, будет возможность посоревноваться командами в научном стендап-квизе «Как критическое мышление помогает в жизни» от проекта Sciencly.
Вечерняя программа
Научного сюрреализма, ярких метафор и высокотехнологичного юмора добавит фестивалю Антинаучная конференция — научно-развлекательное шоу, в котором участники презентуют доклады на несуществующие темы, а жюри и зрители выберут самые запоминающиеся. Например, победителями прошлых лет были такие доклады как «Радиокотофизика», «Квантовая теория мотивации» и «Методы физико-химического анализа студентов».
Завершением мероприятия станет FestTech Music Live — музыкальный open air с приглашенными артистами. Мероприятие пройдет в семейном тематическом парке «Орион».
Все подробности о FestTech и регистрации можно узнать на сайте фестиваля. Участие бесплатное для всех желающих.
Видеотрансляции основных мероприятий будут доступны на площадке VK Видео, а следить за новостями фестиваля можно в социальных сетях: VK и Telegram.
Реклама. Союз «Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ». ИНН 5008998326