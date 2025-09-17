Четыре модели бейсболок «Хакера» добавят правильный акцент к твоему стилю и готовы сопровождать тебя везде этой осенью: на улице, в офисе, на встречах. Аккуратная объемная вышивка и удобная посадка делают их практичными и стильными.

Каждая бейсболка сделана, чтобы служить долго: плотная ткань держит форму, прочный регулятор на кнопке подстраивается под любой объем головы, а лаконичный дизайн делает ее уместной в офисе, на улице или на встрече с коллегами. Свои точно заметят!

Бейсболки «Хакера» — это:

качество — плотная ткань, комфортная посадка, прочный регулятор на кнопке;

— плотная ткань, комфортная посадка, прочный регулятор на кнопке; вышивка — аккуратная вышивка, которая будет радовать долго;

— аккуратная вышивка, которая будет радовать долго; лаконичный дизайн — надевай на конференцию, митап или в офис.

Доставка заказов по всей России осуществляется компанией СДЭК. Также возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на support@glc.ru).

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.