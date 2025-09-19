Хакер #316. Android по-хакерски
В центре программы — особенности импортозамещения и внедрения инновационных технологий в реалиях российского рынка.
Первая пленарная сессия «Прожарка ИТ-трендов. А наше ли это будущее?» пройдет в интерактивном формате «верю/не верю»: спикеры поделятся честным мнением о реальной ценности глобальных ИТ-трендов, обсудят значимость ИИ в бизнес-процессах, политику Zero Trust в кибербезопасности, новые ИТ-инструменты для учета финансовых ресурсов, а также тренд на «замещение импортозамещения».
Вторая пленарная сессия «Тренды уже здесь: как новые решения трансформировали бизнес лидеров» будет посвящена результатам внедрения AI/ML, безопасной разработки и других трендовых технологий. Заказчики, производители, разработчики и интеграторы поделятся опытом и практиками внедрения российских решений.
Круглый стол «”Шкала боли” ИТ-директора: какие сложности видят заказчики российского ПО и как с ними работают» завершит основную часть деловой программы. В формате телеигры «Сто к одному» руководители ИТ-подразделений обсудят сложности, с которыми они сталкиваются при внедрении российского ПО.
Среди спикеров:
- Денис Баранов, генеральный директор, Positive Technologies;
- Евгений Тарелкин, руководитель направления защиты виртуализации, «Код Безопасности»;
- Илья Самофеев, CEO, red_mad_robot;
- Иван Эрих, лидер направления развития ИИ в ПАО «Газпром нефть»;
- Алиса Мельникова, управляющий директор «Х5 Поддержка бизнеса», X5 Group;
- Виталий Мягков, вице-президент, заместитель директора по ИТ, «Т-банк».
Программу конференции дополнят тематические митапы и демо-обзоры российского ПО в лабораторном формате.
В этом году концепция мероприятия объединит технологии и гоночный спорт. Поэтому помимо деловой программы гостей ждут спорткары, гоночные симуляторы, диджейские сеты и BMX-шоу.
Регистрация на бесплатное участие открыта по ссылке.
Реклама. ООО «Орион». ИНН 9704113582