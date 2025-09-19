Мы собираем в отдельный бумажный выпуск все самые важные и интересные материалы за 2025 год. Это возможность снова подержать «Хакер» в руках — с шелестом страниц и запахом типографской краски. Ранние предварительные заказы по специальной цене уже открыты

Что внутри

В новый спецвыпуск войдут более 20 главных статей, публиковавшихся на страницах «Хакера» в 2025 году.

Сборник будет насчитывать 240 страниц на плотной бумаге — вдвое толще старых номеров «Хакера» образца 2015 года.

Только лучшие статьи за год, подшивка всего самого интересного:

Автоматизация хакерских тасков при помощи LLM

Полный гайд по разведке перед пентестом

Разбор популярных сетевых протоколов с примерами

Туториал по опенсорсному отладчику radare2

Новые способы обфускации малвари в Windows

Хакерские трюки и софт для Android

И многое другое!

Предварительные заказы по специальной цене

Подготовка нового спецвыпуска идет полным ходом. Сдача номера в печать запланирована на ноябрь, а доставка заказов начнется в декабре.

Ранние предзаказы уже открыты. На этом этапе цена одного журнала составляет 1000 рублей (без учета почтовых расходов). Обрати внимание: впоследствии цена возрастет!

Тираж ограничен, поэтому это отличная возможность не только приобрести журнал для себя, но и подготовить необычный подарок для друзей или коллег.

Доставка заказов будет осуществляться компанией СДЭК.

