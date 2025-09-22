25 сентября 2025 года специалисты по кибербезопасности, ИТ-специалисты и юристы соберутся вместе, чтобы обсудить законодательные изменения и ИТ и тренды в области кибербезопасности.

Третья ежегодная конференция «IT. Право. Безопасность. Online. 2025» ориентирована на тех, кто хочет быть в курсе последних законодательных изменений, получить практические советы по защите данных и управлению рисками, а также изучить реальные кейсы работы юристов и ИБ-специалистов.

Участники обсудят вопросы правового регулирования в сфере информационных технологий, нововведения в законодательстве о персональных данных и ИБ, а также практические аспекты работы с данными.

В числе спикеров — эксперты из ГК «Гарда», T.Hunter, MEDOED, Singleton Security, Privacy Advocates, «Лукаш и Партнеры», а также независимые специалисты.

Ознакомиться с программой мероприятия можно здесь. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Записывайся сам и зови коллег!

