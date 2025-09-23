Футболки «Хакера» в двух минималистичных дизайнах доступны для заказа. На выбор — классический логотип ][ или надпись «Хакер» на груди. Максимально лаконично и без лишних деталей. Идеальный стиль для отладки продакшна в три часа утра.

Футболки «Хакера» — это:

качественный материал — плотный хлопок 300 г/м² с шелкографией, устойчивой к стирке;

— плотный хлопок 300 г/м² с шелкографией, устойчивой к стирке; удобный крой — прямой силуэт, который подойдет к любому стилю и типу фигуры;

— прямой силуэт, который подойдет к любому стилю и типу фигуры; лаконичный дизайн — только логотип на груди, без лишних деталей.

Стоимость одной футболки — 3500 рублей (без учета почтовых расходов).

Доставка по всей России осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки в другие страны пиши на support@glc.ru.

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.