3 октября в московском ДК «Рассвет» состоится конференция AI Boost 2025 , посвященная использованию искусственного интеллекта для ускорения разработки ПО. Мероприятие организует компания Surf.

На конференции выступят представители крупных ИТ-компаний, включая «Яндекс», VK, МТС, Сбер, «Альфа-банк» и другие, которые уже используют нейросети в процессе создания ПО. Специалисты поделятся опытом внедрения ИИ-инструментов в разработку и расскажут, как это влияет на команды, процессы и метрики.

Программа докладов

Евгений Сатуров , CTO Mobile Surf, расскажет о внедрении вайбкодинга в команде из 50 разработчиков;

Александр Поломодов , технический директор T-Tech, объяснит, почему переход от ИИ-ассистентов вроде GitHub Copilot к полноценным автономным агентам в SDLC — это не футуризм, а реальность;

Мария Лещинская, Head of QA Surf, поделится опытом применения shift-left подхода и генерации автотестов;

Александр Коренев из Банка «Левобережный» расскажет о специфике внедрения ИИ в банковской сфере — от обучения сотрудников до автоматизации процессов;

Альбина Галлямова, социобиолог, расскажет, как изменится профессия разработчика с развитием ИИ, и какие навыки останутся востребованными.

Панельные дискуссии

На круглом столе «Внедрение ИИ vs Безопасность» эксперты из Ozon, Сбера, Positive Technologies и Surf обсудят баланс между скоростью разработки и требованиями безопасности при использовании ИИ.

В рамках круглого стола «ИИ в продакшн: существуют ли рабочие методы?» представители «Магнита», «Яндекса», Surf и «Атол» поговорят о том, стоит ли доверять нейросетям не только написание кода, но и проектирование архитектуры, и как при этом развиваться начинающим специалистам.

Мероприятие будет интересно техническим руководителям, тимлидам, разработчикам и продуктовым менеджерам. Помимо докладов, участников ждет нетворкинг, а также возможность получить консультацию по внедрению ИИ-процессов от CTO Surf.

Регистрация на конференцию открыта на официальном сайте AI Boost 2025.

