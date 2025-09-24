Рекомендуем почитать:
Хакер #316. Android по-хакерски
28 сентября в Москве состоится конференция UnderConf2 — мероприятие для специалистов по информационной безопасности и энтузиастов хакинга.
Программа конференции включает доклады экспертов, дебаты на сцене, стенды с локпикингом, аппаратным реверсом, OSINT’ом, а также мастер-классы по хакингу и зону ретро-гейминга.
Когда: 28 сентября с 8:30 до 20:00
Где: Quattro Space (ул. Мясницкая, 13, стр. 20)
Сайт: underconf.ru
- Воркшопы по hardware-хакингу: участники смогут увидеть полный анализ промышленного устройства — от извлечения прошивки до получения полного контроля над девайсом.
- Локпикинг — традиционное вскрытие замков отмычками.
- Соревнования Pentest Lab для участников, которые придут с ноутбуками.
- Мастер-классы по применению машинного обучения в информационной безопасности.
Дополнительные активности:
- ИБ-викторины с роботом Бендером.
- Выставка винтажных компьютеров от сообщества «Луноход» с играми 90-х.
- Демонстрация редких моделей телефонов на старых операционных системах.
- Настольные игры на тему ИБ.
- И многое другое!
Приобрести билет на конференцию можно здесь.
Видео с прошлого UnderConf’а доступны здесь.
Реклама. ООО «АНДЕРКОНФ». ИНН 9701292630.