28 сентября в Москве состоится конференция UnderConf2 — мероприятие для специалистов по информационной безопасности и энтузиастов хакинга.

Программа конференции включает доклады экспертов, дебаты на сцене, стенды с локпикингом, аппаратным реверсом, OSINT’ом, а также мастер-классы по хакингу и зону ретро-гейминга.

Когда: 28 сентября с 8:30 до 20:00

Где: Quattro Space (ул. Мясницкая, 13, стр. 20)

Сайт: underconf.ru

  • Воркшопы по hardware-хакингу: участники смогут увидеть полный анализ промышленного устройства — от извлечения прошивки до получения полного контроля над девайсом.
  • Локпикинг — традиционное вскрытие замков отмычками.
  • Соревнования Pentest Lab для участников, которые придут с ноутбуками.
  • Мастер-классы по применению машинного обучения в информационной безопасности.

Дополнительные активности:

  • ИБ-викторины с роботом Бендером.
  • Выставка винтажных компьютеров от сообщества «Луноход» с играми 90-х.
  • Демонстрация редких моделей телефонов на старых операционных системах.
  • Настольные игры на тему ИБ.
  • И многое другое!

Приобрести билет на конференцию можно здесь.

Видео с прошлого UnderConf’а доступны здесь.

Реклама. ООО «АНДЕРКОНФ». ИНН 9701292630.

