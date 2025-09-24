28 сентября в Москве состоится конференция UnderConf2 — мероприятие для специалистов по информационной безопасности и энтузиастов хакинга.

Программа конференции включает доклады экспертов, дебаты на сцене, стенды с локпикингом, аппаратным реверсом, OSINT’ом, а также мастер-классы по хакингу и зону ретро-гейминга.

Когда: 28 сентября с 8:30 до 20:00 Где: Quattro Space (ул. Мясницкая, 13, стр. 20) Сайт: underconf.ru

Воркшопы по hardware-хакингу: участники смогут увидеть полный анализ промышленного устройства — от извлечения прошивки до получения полного контроля над девайсом.

Локпикинг — традиционное вскрытие замков отмычками.

Соревнования Pentest Lab для участников, которые придут с ноутбуками.

Мастер-классы по применению машинного обучения в информационной безопасности.

Дополнительные активности:

ИБ-викторины с роботом Бендером.

Выставка винтажных компьютеров от сообщества «Луноход» с играми 90-х.

Демонстрация редких моделей телефонов на старых операционных системах.

Настольные игры на тему ИБ.

И многое другое!

Приобрести билет на конференцию можно здесь.

Видео с прошлого UnderConf’а доступны здесь.

