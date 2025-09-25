23–24 октября на федеральной территории «Сириус» пройдет шестая международная конференция Kuban CSC 2025. В рамках мероприятия состоится соревнование по практической информационной безопасности CTF-2025.

Программа охватывает защиту персональных данных, предотвращение киберугроз, разработку защищенных информационных систем и современные методы защиты информации.

Участников ждут мастер-классы, семинары и знакомство с новыми решениями в области ИБ. В мероприятии примут участие представители государственных органов, бизнеса, научных организаций и образовательных учреждений.

CTF-2025

Параллельно с конференцией пройдет ежегодное соревнование по практической информационной безопасности CTF-2025. Его цель — проверить навыки участников в области кибербезопасности и выявить талантливых специалистов.

Расписание турнира:

  • 23 октября — полуфинал среди команд, прошедших предварительные испытания;
  • 24 октября — финал в формате Attack-Defense.

