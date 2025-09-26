Бумажное издание напоминает о том времени, когда книги не требовали зарядки и не отвлекали уведомлениями. Только текст, бумага и твое воображение. А цифровая версия — это как чтение с того самого КПК или первого телефона, когда каждая скачанная книга была маленьким сокровищем в твоей карманной библиотеке.

«Это история о двух парнях из небольшого городка, которые, каждый по своим причинам, погрузились в хакинг. О том, как строчки кода меняют судьбы, как человеческие ошибки ведут к испытаниям, а случайные встречи — к новым возможностям. Здесь есть любовь, дружба, предательство, победы и поражения. Но главное — здесь есть дух того времени, когда хакерство было не просто набором технологий, а способом поиска себя и своего места в мире. И если эта книга станет для кого-то искрой, пробуждающей интерес к знаниям, значит, все было не зря», — говорит автор романа, Валентин Холмогоров.

Первые три главы книги доступны на сайте без платной подписки:

Хочешь узнать, что будет дальше с Киксом и Трикси? Добавляй книгу в библиотеку, ставь лайк и подписывайся на Валентина на Author.Today, чтобы не пропустить новости о продолжении истории. Спойлер: вторая часть уже в работе!

Стоимость одного печатного экземпляра составляет 1200 рублей (без учета почтовых расходов). Доставка осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи.

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.