Когда: 16 октября 2025 года
Где: Москва, ул. Вильгельма Пика, 16, конгресс-центр Soluxe
Участие: бесплатное, по предварительной регистрации
В этом году на мероприятии ожидается более 2000 участников и 30 экспертов. Конференция будет разделена на три параллельных трека и посвящена актуальным проблемам и разработкам в области защиты данных на каждом этапе жизненного цикла.
Эксперты по информационным технологиям, представители бизнеса и органов власти обсудят текущие проблемы ИБ, поделятся опытом, сформируют представление о состоянии рынка и обозначат ключевые тенденции и вектор развития отрасли.
Основные темы
- Закон об оборотных штрафах принят: как подготовиться?
- Какую пользу ИБ приносит бизнесу
- Как будет развиваться рынок безопасности
- Как выстроить эффективную стратегию безопасности
- Технологии безопасности: курс на платформенность и адаптивность
- Гибридные угрозы: как противостоять новым вызовам
В числе спикеров*
- Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
- Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности «Сбер».
- Андрей Масалович, «КиберДед», специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке.
- Алексей Шелобков, генеральный директор «ИКС Холдинга».
- Борис Мирошников, вице-президент группы компаний «Гарда».
- Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора группы компаний «Гарда».
- Денис Батранков, директор по развитию бизнеса группы компаний «Гарда».
- Лука Сафонов, бизнес-партнер по инновационному развитию в Департаменте продуктового развития группы компаний «Гарда».
*Подтвердили свое участие, список будет пополняться.
Организатором мероприятия выступает группа компаний «Гарда» при поддержке ФСТЭК и Минцифры.
Участие бесплатное, регистрируйтесь по ссылке!
Реклама. ООО «Гарда Технологии». ИНН 5260443081.