Третья ежегодная конференция по защите данных «Гарда: Сохранить все. Безопасность информации» будет посвящена актуальным проблемам и разработкам в сфере защиты данных. Участников ждет день, насыщенный дискуссиями о будущем ИБ и цифровой экономики. В этом году основной фокус мероприятия — защита персональных данных и искусственный интеллект.

Когда: 16 октября 2025 года

Где: Москва, ул. Вильгельма Пика, 16, конгресс-центр Soluxe

Участие: бесплатное, по предварительной регистрации

В этом году на мероприятии ожидается более 2000 участников и 30 экспертов. Конференция будет разделена на три параллельных трека и посвящена актуальным проблемам и разработкам в области защиты данных на каждом этапе жизненного цикла.

Эксперты по информационным технологиям, представители бизнеса и органов власти обсудят текущие проблемы ИБ, поделятся опытом, сформируют представление о состоянии рынка и обозначат ключевые тенденции и вектор развития отрасли.

Основные темы

  • Закон об оборотных штрафах принят: как подготовиться?
  • Какую пользу ИБ приносит бизнесу
  • Как будет развиваться рынок безопасности
  • Как выстроить эффективную стратегию безопасности
  • Технологии безопасности: курс на платформенность и адаптивность
  • Гибридные угрозы: как противостоять новым вызовам

В числе спикеров*

  • Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
  • Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности «Сбер».
  • Андрей Масалович, «КиберДед», специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке.
  • Алексей Шелобков, генеральный директор «ИКС Холдинга».
  • Борис Мирошников, вице-президент группы компаний «Гарда».
  • Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора группы компаний «Гарда».
  • Денис Батранков, директор по развитию бизнеса группы компаний «Гарда».
  • Лука Сафонов, бизнес-партнер по инновационному развитию в Департаменте продуктового развития группы компаний «Гарда».

*Подтвердили свое участие, список будет пополняться.

Организатором мероприятия выступает группа компаний «Гарда» при поддержке ФСТЭК и Минцифры.

