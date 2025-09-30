Третья ежегодная конференция по защите данных « Гарда: Сохранить все. Безопасность информации » будет посвящена актуальным проблемам и разработкам в сфере защиты данных. Участников ждет день, насыщенный дискуссиями о будущем ИБ и цифровой экономики. В этом году основной фокус мероприятия — защита персональных данных и искусственный интеллект.

Когда: 16 октября 2025 года Где: Москва, ул. Вильгельма Пика, 16, конгресс-центр Soluxe Участие: бесплатное, по предварительной регистрации

В этом году на мероприятии ожидается более 2000 участников и 30 экспертов. Конференция будет разделена на три параллельных трека и посвящена актуальным проблемам и разработкам в области защиты данных на каждом этапе жизненного цикла.

Эксперты по информационным технологиям, представители бизнеса и органов власти обсудят текущие проблемы ИБ, поделятся опытом, сформируют представление о состоянии рынка и обозначат ключевые тенденции и вектор развития отрасли.

Основные темы

Закон об оборотных штрафах принят: как подготовиться?

Какую пользу ИБ приносит бизнесу

Как будет развиваться рынок безопасности

Как выстроить эффективную стратегию безопасности

Технологии безопасности: курс на платформенность и адаптивность

Гибридные угрозы: как противостоять новым вызовам

В числе спикеров*

Максут Шадаев , министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Лебедь , вице-президент по кибербезопасности «Сбер».

, вице-президент по кибербезопасности «Сбер». Андрей Масалович , «КиберДед», специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке.

, «КиберДед», специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке. Алексей Шелобков , генеральный директор «ИКС Холдинга».

, генеральный директор «ИКС Холдинга». Борис Мирошников , вице-президент группы компаний «Гарда».

, вице-президент группы компаний «Гарда». Рустэм Хайретдинов , заместитель генерального директора группы компаний «Гарда».

, заместитель генерального директора группы компаний «Гарда». Денис Батранков , директор по развитию бизнеса группы компаний «Гарда».

, директор по развитию бизнеса группы компаний «Гарда». Лука Сафонов, бизнес-партнер по инновационному развитию в Департаменте продуктового развития группы компаний «Гарда».

*Подтвердили свое участие, список будет пополняться.

Организатором мероприятия выступает группа компаний «Гарда» при поддержке ФСТЭК и Минцифры.

Участие бесплатное, регистрируйтесь по ссылке!

