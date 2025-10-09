27 октября 2025 года основатель «Хакера» Дмитрий Агарунов проведет в «Кибердоме» практический воркшоп по упаковке кибербез- и ИТ-продуктов для стартапов и разработчиков.

Когда: 27 октября, 18:00–21:00 Где: «Кибердом», г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12 стр. 18 Стоимость: 15 000 рублей

Знакомая ситуация?

У вас есть технически совершенный продукт. Он действительно защищает от угроз, закрывает критичные уязвимости и работает лучше аналогов. Но клиенты почему-то выбирают конкурентов с более слабыми решениями.

Проблема не в продукте, а в том, что вы не можете объяснить клиентам его ценность языком бизнеса. Разработчики говорят про алгоритмы, а клиенты хотят слышать про решение своих проблем.

Для кого воркшоп

Воркшоп ориентирован на тех, кто создает или продвигает продукты в сфере информационной безопасности и ИТ:

основатели стартапов;

BDM и продакт-менеджеры;

маркетологи и PR-специалисты;

технические команды, готовящие выход на рынок.

Что вы получите

Практический фреймворк «Шесть измерений» — авторская система, адаптированная специально для рынка кибербезопасности. После воркшопа вы получите бренд-код продукта вашей компании и сможете:

переводить технические фичи в понятные клиенту преимущества;

четко формулировать уникальную ценность продукта;

строить позиционирование, которое выделит вас среди конкурентов;

говорить с клиентами на их языке, а не на языке кода.

Персональный разбор вашего продукта Дмитрием Агаруновым и индивидуальный подход.

Работа в узком кругу — максимум 15 участников, внимание гарантировано каждому.

О спикере

Дмитрий Агарунов — основатель «Хакера», эксперт с опытом построения 100+ брендов. Умеет находить простые слова для сложных вещей и превращать инженерную гордость в коммерческий успех.

Реклама. АО «Кибердом». ОГРН 1217700633622.