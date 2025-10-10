Конференция по практической кибербезопасности ZeroNights возвращается после перерыва. Мероприятие пройдет 26 ноября в Санкт-Петербурге. Call for papers еще открыт: последний день подачи заявок на доклады — 12 октября!

Когда: 26 ноября 2025 года Где: Санкт-Петербург, LOFT HALL #7

Программа одиннадцатой конференции разделена на два трека — Offensive и SecOps. Каждый из них будет оформлен как самодостаточная тематическая область, имеющая отдельное пространство на площадке ZeroNights.

Offensive Track — вопросы об актуальных техниках атак, а также темы, связанные с этичным хакингом, аспектами выявления уязвимостей и их эксплуатации.

— вопросы об актуальных техниках атак, а также темы, связанные с этичным хакингом, аспектами выявления уязвимостей и их эксплуатации. SecOps Track — доклады о практической защите на всех уровнях: от кода до инфраструктуры. Реальные кейсы SecOps, стратегии AppSec и рабочие подходы к безопасной разработке.

Call for papers открыт: прием докладов завершится 12 октября 2025 года. За эксклюзивные доклады, публично представляемые впервые, спикеров ждет денежное вознаграждение. Также организаторы компенсируют расходы на транспорт и проживание докладчиков.

Помимо докладов, посетителей конференции ждет традиционный HackQuest — ИБ-квест, проводимый до мероприятия, участники которого могут выиграть входной билет.

В день проведения ZeroNights на площадке можно будет попробовать свои силы в различных CTF, воркшопах и соревнованиях в области ИБ.

Продажа билетов уже открыта!

Реклама. ООО «Кибер Сервис». ИНН 7725496205