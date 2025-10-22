23–24 октября на федеральной территории «Сириус» пройдет шестая международная конференция Kuban CSC 2025 . В рамках мероприятия состоится соревнование по практической информационной безопасности CTF-2025.

Конференция охватывает широкий спектр тем, включая защиту персональных данных, предотвращение киберугроз, разработку защищенных информационных систем и внедрение современных методов защиты информации.

Участники смогут ознакомиться с новейшими разработками и решениями в области ИБ, принять участие в мастер-классах и семинарах, а также установить полезные контакты с коллегами и партнерами.

В мероприятии примут участие представители сферы информационной безопасности, высших учебных заведений, органов государственной и муниципальной власти, руководители инфраструктурных предприятий и объектов, а также члены международного сообщества.

Отдельно отметим, что основатель «Хакера» Дмитрий Агарунов выступит модератором круглых столов «Законы о кибербезопасности в России и мире: что изменится в 2026 году?» и «Защита критической инфраструктуры: вызовы и решения».

Параллельно с конференцией пройдет ежегодное соревнование по практической информационной безопасности CTF-2025 федерального уровня. Его цель — проверить навыки участников в области кибербезопасности и выявить талантливых специалистов.

Расписание турнира:

23 октября — полуфинал среди команд, прошедших предварительные испытания;

— полуфинал среди команд, прошедших предварительные испытания; 24 октября — финал в формате Attack-Defense.

Реклама. Ассоциация цифрового развития Краснодарского края. ИНН 2310223530.