Хакер #317. AI на службе хакера
Когда: 27 октября, 18:00–21:00
Где: «Кибердом», Москва, 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 18
Стоимость участия: 15 000 ₽
Знакомая ситуация?
У вас есть технически совершенный продукт. Он действительно защищает от угроз, закрывает критичные уязвимости и работает лучше аналогов. Но клиенты почему-то выбирают конкурентов с более слабыми решениями.
Проблема не в продукте, а в том, что вы не можете объяснить клиентам его ценность языком бизнеса. Разработчики говорят про алгоритмы, а клиенты хотят слышать про решение своих проблем.
Для кого воркшоп
Воркшоп ориентирован на тех, кто создает или продвигает продукты в сфере информационной безопасности и ИТ:
- основатели стартапов;
- BDM и продакт-менеджеры;
- маркетологи и PR-специалисты;
- технические команды, готовящие выход на рынок.
Что вы получите
Практический фреймворк «Шесть измерений» — авторская система, адаптированная специально для рынка кибербезопасности. После воркшопа вы получите бренд-код продукта вашей компании и сможете:
- переводить технические фичи в понятные клиенту преимущества;
- четко формулировать уникальную ценность продукта;
- строить позиционирование, которое выделит вас среди конкурентов;
- говорить с клиентами на их языке, а не на языке кода.
Персональный разбор вашего продукта Дмитрием Агаруновым и индивидуальный подход.
Работа в узком кругу — максимум 15 участников, внимание гарантировано каждому.
О спикере
Дмитрий Агарунов — основатель «Хакера», эксперт с опытом построения 100+ брендов. Умеет находить простые слова для сложных вещей и превращать инженерную гордость в коммерческий успех.
Реклама. АО «Кибердом». ОГРН 1217700633622.