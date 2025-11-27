12 декабря 2025 года состоится пятая онлайн-конференция NGENIX — ICEBREAKER 2025. В этом году главная тема мероприятия — «Строим будущее в облаках».

Почему фокус на облаках?

Облака нужны сайтам и приложениям, чтобы справляться с высокими и пиковыми нагрузками и защищаться от киберугроз. Но чтобы использовать облака по максимуму, нужно выстраивать доверие с провайдером. Чтобы заслужить доверие, провайдеру нужно быть открытым, эффективным и прозрачным для заказчика.

Как защищаться от ботов в 2026 году?

Большой блок конференции посвящен защите от ботов. Ботов все труднее отличить от легитимных пользователей, в том числе из-за развития нейросетей. Бизнес, тем временем, несет реальные убытки из-за нелегитимного бот-трафика.

Участники увидят эволюцию методов детекции и митигации ботов, а также защиты API. А Иван Попов из компании «Комус» расскажет, как при помощи облачного провайдера крупный e-commerce может успешно бороться с активностью ботов.

Больше практики

Зрителей ждут не только доклады и интервью, но и много практического контента. Технические эксперты NGENIX продемонстрируют, какие обновления произошли за год в сервисах защиты от DDoS- и бот-атак. Также участники ознакомятся с новыми фичами, улучшающими видимость с помощью современной аналитики, и узнают, как работает мониторинг событий безопасности.

Все будет происходить в формате воркшопов, чтобы зрители наглядно увидели, как можно эффективно использовать облачные решения для защиты веба.

Конференция пройдет 12 декабря 2025 года онлайн (начало в 11:00 по московскому времени).

Участие бесплатно! Регистрация уже открыта.

Реклама. ООО «ССТ». ИНН 7733546298.