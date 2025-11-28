Роман Валентина Холмогорова «Хакеры.RU» продолжает находить своих читателей. Если ты еще не успел познакомиться с историей Кикса и Трикси — самое время это исправить, ведь скоро на страницах «Хакера» начнет выходить продолжение! Книга доступна в двух форматах: классическое печатное издание с черно-белыми иллюстрациями и цифровая версия для тех, кто предпочитает читать с экрана.

Печатная версия — это ностальгия по временам, когда книги не требовали зарядки и не отвлекали уведомлениями. Только текст, бумага и твое воображение. Электронная — удобство современности: вся библиотека всегда под рукой.

«Это история о двух парнях из небольшого городка, которые, каждый по своим причинам, погрузились в хакинг. О том, как строчки кода меняют судьбы, как человеческие ошибки ведут к испытаниям, а случайные встречи — к новым возможностям. Здесь есть любовь, дружба, предательство, победы и поражения. Но главное — здесь есть дух того времени, когда хакерство было не просто набором технологий, а способом поиска себя и своего места в мире. И если эта книга станет для кого-то искрой, пробуждающей интерес к знаниям, значит, все было не зря», — говорит автор романа, Валентин Холмогоров.

Первые три главы книги доступны на сайте без платной подписки:

Стоимость одного печатного экземпляра составляет 1200 рублей (без учета почтовых расходов). Доставка осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи.

