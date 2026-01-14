Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) опубликовал предварительные результаты за третий квартал финансового 2026 года — и цифры получились катастрофическими. Оптовые продажи рухнули на 43,3% по сравнению с прошлым годом и составили всего 59 200 автомобилей. Основная причина коллапса — хакерская атака, от которой компания пострадала осенью прошлого года.

Об этом взломе мы подробно рассказывали в отдельной статье. В конце августа 2025 года хак-группа Scattered Lapsus$ Hunters скомпрометировала системы JLR, развернув в них вымогательскую малварь и остановив производство на долгие недели.

Из-за атаки временно прекратили работу не только заводы компании в Великобритании, но также и в Китае, Индии и Словакии. И еще в прошлом году стало ясно, что этот инци­дент стал одной из круп­ней­ших кибера­так в исто­рии стра­ны, а эксперты прогнозировали, что он может пов­лиять на показа­тели рос­та экономики Великоб­ритании в целом.

Как теперь сообщила JLR в официальном заявлении, объемы продаж в третьем квартале пострадали из-за «первоначальной остановки производства после киберинцидента и времени, потребовавшегося для глобального распределения автомобилей после перезапуска». Производство вернулось к нормальным показателям только к середине ноября — то есть уже ближе к концу квартала.

Кроме того, свою роль сыграли планомерное сворачивание старых моделей Jaguar и введенные США пошлины на экспорт JLR, однако основной удар компании нанесла именно кибератака.

Согласно отчету, падение продаж оказалось глобальным:

Северная Америка: -64,4%;

Европа: -47,6%;

Китай: -46%;

Великобритания: -0,9%.

Глобальные розничные продажи JLR тоже просели — на 25,1%, до 79 600 единиц.

Напомним, что в ноябре материнская компания Tata Motors уже подтверждала: только во втором квартале (завершившемся 30 сентября) атака обошлась JLR примерно в 1,8 млрд фунтов стерлингов (2,35 млрд долларов США). Из них 196 млн фунтов (258 млн долларов) — прямые расходы на ликвидацию последствий инцидента.

По данным специалистов Cyber Monitoring Centre, общий ущерб британской экономике от этого инцидента может составить 2,1 млрд фунтов стерлингов (2,75 млрд долларов США). Как уже сообщал Банк Англии, события вокруг JLR повлияли на рост ВВП страны в третьем квартале: экономика выросла на 0,2%, хотя прогнозировался рост в размере 0,3%.

Полные финансовые результаты за третий квартал JLR опубликует в феврале 2026 года. Компания до сих пор продолжает работать над возвращением к нормальной работе, и очевидно, что сентябрьский взлом стал одним из крупнейших киберинцидентов 2025 года, нанеся удар не только по самой JLR, но и по тысячам компаний, задействованных в цепочке поставок.