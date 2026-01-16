Кибербезопасность — растущая индустрия, в которой появляются, будут появляться и должны появляться проекты, направленные на всю отрасль. Я выделил несколько направлений, которые помогут развивать отрасль, поддерживать таланты и создавать полезные проекты. Это проекты, которыми мы в Хакере могли бы и хотели заняться с партнерами.

1. Новые направления для статей

Кратко: Хотим расширить спектр публикаций и помимо технических, охватить другие области и направления, связанные с безопасностью и хакингом. Любая компания или частное лицо может стать спонсором таких статей и получить явное упоминание в рубрике или материале (будет указано, что рубрика создана благодаря компании).

Примеры: юридическая практика, CISO, проблематика кибербезопасности малого, среднего бизнеса, безопасность блокчейна и криптовалют, специализированные технические темы.

Для кого: Для компаний и частных лиц, заинтересованных в развитии кибербезопасности, осведомленности и поддержке актуальных исследований.

Существует множество тем, выходящих за рамки того, что освещает «Хакер». Некоторые из них настолько специфичны, что найти специалистов для их разработки становится непростой задачей. Другие — важны и критичны, но из-за узкой направленности могут не получить популярности у широкой аудитории. Это не повод отказываться от них: наоборот, именно такие темы требуют нашего внимания.

Мы видим решение в создании механизма спонсорства исследований и написания материалов. Темы могут предлагать как читатели, так и исследователи, нуждающиеся в ресурсах для своей работы. Возможно, инициативы будут предлагать и компании, заинтересованные в развитии определенных областей. В ответ на их вклад мы готовы открыто и прозрачно указывать спонсорство, подчеркивая, кто сделал появление материала возможным.

Важно! Речь не о рекламе. Такая публикация не должна быть посвящена продуктам или услугам спонсора.

2. Выход на международные рынки

Кратко: Почти год мы работаем над третьей международной версией «Хакера» и приглашаем к сотрудничеству компании, которые заинтересованы в маркетинге и продвижении своих продуктов и услуг в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Для кого: Для компаний, стремящихся выйти на международные рынки кибербезопасности и укрепить свою репутацию на глобальной арене.

С 2015 года я мечтаю сделать «Хакер» международным проектом. За это время мы прошли две серьезные попытки, набрались опыта и начали третий раунд, который, как мне кажется, обещает быть особенно перспективным. Уже опубликовано более 800 статей на других языках.

Сегодня во многих странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии заметно растет спрос на российские решения в области кибербезопасности. Причина проста: эти страны хотят сохранить независимость от Китая и США, чьи технологии часто несут с собой элемент контроля и политического влияния.

Тем временем российский рынок кибербезопасности уже вырос до того уровня, когда для дальнейшего развития необходим выход на международные площадки. Здесь мы видим свою роль как проводника российских компаний к новым аудиториям.

У нас есть несколько продуманных подходов, которые позволяют одновременно делать наш контент доступным по всему миру и продвигать российскую отрасль ИБ.

Организации могут спонсировать выход статей на других языках, поддерживать адаптацию контента и маркетинговые кампании. Это поможет не только продвигать бренд, но и обеспечит полезные материалы для местных специалистов.

Также в стране может выходить локализованная версия «Хакера» с указанием, что этот контент стал доступен при поддержке конкретной российской компании. Такой формат позволяет начать присутствие на рынке с предложения знаний, и постепенно знакомить местных ИТ-специалистов с российским подходом, вовлекая их в профессиональное сообщество.

3. Акселератор

Кратко: «Хакер» готов помогать начинающим IT- и ИБ-командам обеспечить выходе на рынок и построить продажи, маркетинг и брендинг.

Для кого: Для молодых IT- и ИБ-стартапов и начинающих предпринимателей, которым нужна помощь в первых шагах бизнеса.

Россия полна талантливых IT-специалистов — разработчиков, пентестеров, аналитиков, архитекторов, инженеров по безопасности. Многие из них создают уникальные продукты, но сталкиваются с трудностями, когда дело доходит до бизнес-оформления: маркетинг, продажи, найм, выход на рынок, формирование бренда. Здесь и вступает в игру «Хакер» и я лично, с моим опытом 35 лет в бизнесе и широкой сетью профессиональных связей.

Мы обращаемся к IT-специалистам и стартапам, которые нуждаются в поддержке. Для консультации достаточно идеи и желания развиваться. Наш акцент — на потенциале и креативности. Мы верим в таланты и готовы помочь им раскрыться!

4. Банковская карта «Хакер»

Кратко: Хотим выпустить кобрендинговую карту «Хакер».

Для кого: Для банков, заинтересованных в аудитории IT-сообщества.

У нас есть прекрасный опыт выпуска кобрендинговых карты. Это Мужская Карта, выпущенная в партнерстве с «Альфа-Банком». Почему бы не выпустить банковскую карту специально для IT-специалистов, которая станет полезным инструментом и настоящей находкой для сообщества.

Карта «Хакер» будет давать эксклюзивные привилегии: скидки на курсы по IT, покупку специальной электроники, услуги в сфере IT, юридическую помощь и даже страхование рисков, связанных с IT-деятельностью.

Почему это выгодно всем?

Банк получит новых клиентов и увеличит число транзакций, а уникальная карта укрепит имидж банка среди IT-специалистов.

«Хакер» будет получать небольшой процент от транзакций, что позволит поддерживать и развивать наши инициативы.

Пользователи карты получают множество привилегий и скидок без дополнительных усилий.

Этот проект — идеальный пример принципа win-win-win: объединяя существующие вещи, мы создаем новое решение, выгодное всем сторонам. Карта станет не просто платежным инструментом, а символом принадлежности к IT-сообществу.

Мы приглашаем банки к сотрудничеству для совместного запуска проекта, который укрепит их репутацию в IT-среде и принесет реальную пользу профессионалам отрасли.

По всем предложениям пишите мне на dmitri@glc.ru.