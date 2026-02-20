Хорошие новости для всех ценителей бумажных журналов и качественного контента: мы готовим четвертый бумажный спецвыпуск «Хакера», в который войдут лучшие статьи 2021–2022 годов. Предварительные заказы по специальной цене уже открыты

За последние годы мы издали три бумажных спецвыпуска журнала, в которые вошли лучшие статьи за период с 2015 по 2021 год. Тиражи и допечатки этих сборников разлетаются быстро, а читатели оставляют множество положительных отзывов. Похоже, слухи о смерти «бумаги» оказались несколько преувеличены, так что представляем твоему вниманию четвертый спецвыпуск.

Что в номере

В новом сборнике тебя ждут более 20 топовых материалов «Хакера» 2021–2022 годов с уникальными комментариями авторов и редакторов, которые поделятся инсайдами о работе над публикациями.

Среди статей:

Автоматизируем Burp и учим его совершать многоходовые атаки

Как работают уязвимости в ядре Linux и как их искать при помощи фаззинга

Реверс-шелл на 237 байт

Учимся фаззить исполняемые файлы Windows

Познаем удивительный мир китайских смартфонов с заводскими бэкдорами

И еще 15-20 лучших публикаций!

Бумажный спецвыпуск — это отличная возможность пополнить архив, начать создание коллекции, предаться ностальгии или порадовать друга эксклюзивным сувениром.

Предварительные заказы

Прием предварительных заказов уже открыт. Оформив заказ сейчас, ты получишь четвертый спецвыпуск одним из первых.

Обрати внимание: на время сбора предварительных заказов цена одного экземпляра составляет 1200 рублей (без учета почтовых расходов), а пос­ле сда­чи номера в печать стоимость увеличится!

Доставка заказов будет осуществляться компанией СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.