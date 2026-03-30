Организатором форума выступает компания «Р-Конф». CISO FORUM позиционируется как клубная площадка, где вместо классических докладов участников ждут дискуссии, разбор кейсов и закрытые сессии.
В этом году программа мероприятия включает четыре основных трека:
- «CISO и бизнес» (ответственность, бюджеты, влияние на решения);
- «Эволюция атак» (разбор векторов компрометации и инцидентов);
- «Объекты защиты» (данные, доступы, приложения, инфраструктура);
- Workshop Hall (практические разборы MLSecOps, DevSecOps и AI).
Среди тем — архитектура ИБ и ее роль в устойчивости бизнеса, реальные сценарии атак, метрики ИБ и их связь с бизнес-показателями, безопасность облаков, API и данных, а также внедрение AI и связанные с этим риски.
Отдельно будут работать Demo-сцена с разбором решений и CISO Club, где пройдут закрытые отраслевые дискуссии в сферах финансов, промышленности и телекома.
В программе заявлено 43 спикера, включая:
- Александра Игнатова (директор департамента кибербезопасности, «Сбер»);
- Георгия Руденко (CISO, «Райффайзен Банк»);
- Андрея Иванова (CISO, Wildberries & Russ);
- Антона Карпова (CISO, VK);
- Сергея Демидова (CISO, Московская биржа);
- Дмитрия Гадаря (руководитель департамента ИБ, «Т-Банк»);
- Ивана Шепелева (начальник управления ИБ, «Х5»).
Также в CISO FORUM 2026 примут участие представители Ozon, «Билайна», «Альфа-Банка», «Ростелекома», «Яндекса» и других компаний.
