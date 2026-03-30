28 апреля 2026 года в московском Центре международной торговли пройдет CISO FORUM 2026 — конференция для CISO, CIO, руководителей SOC и архитекторов ИБ. В этом году мероприятие отмечает свое 20-летие.

Организатором форума выступает компания «Р-Конф». CISO FORUM позиционируется как клубная площадка, где вместо классических докладов участников ждут дискуссии, разбор кейсов и закрытые сессии.

В этом году программа мероприятия включает четыре основных трека:

« CISO и бизнес » (ответственность, бюджеты, влияние на решения);

» (ответственность, бюджеты, влияние на решения); « Эволюция атак » (разбор векторов компрометации и инцидентов);

» (разбор векторов компрометации и инцидентов); « Объекты защиты » (данные, доступы, приложения, инфраструктура);

» (данные, доступы, приложения, инфраструктура); Workshop Hall (практические разборы MLSecOps, DevSecOps и AI).

Среди тем — архитектура ИБ и ее роль в устойчивости бизнеса, реальные сценарии атак, метрики ИБ и их связь с бизнес-показателями, безопасность облаков, API и данных, а также внедрение AI и связанные с этим риски.

Отдельно будут работать Demo-сцена с разбором решений и CISO Club, где пройдут закрытые отраслевые дискуссии в сферах финансов, промышленности и телекома.

В программе заявлено 43 спикера, включая:

Александра Игнатова (директор департамента кибербезопасности, «Сбер»);

Георгия Руденко (CISO, «Райффайзен Банк»);

Андрея Иванова (CISO, Wildberries & Russ);

Антона Карпова (CISO, VK);

Сергея Демидова (CISO, Московская биржа);

Дмитрия Гадаря (руководитель департамента ИБ, «Т-Банк»);

Ивана Шепелева (начальник управления ИБ, «Х5»).

Также в CISO FORUM 2026 примут участие представители Ozon, «Билайна», «Альфа-Банка», «Ростелекома», «Яндекса» и других компаний.

