28 апреля 2026 года в московском Центре международной торговли пройдет CISO FORUM 2026 — конференция для CISO, CIO, руководителей SOC и архитекторов ИБ. В этом году мероприятие отмечает свое 20-летие.

Организатором форума выступает компания «Р-Конф». CISO FORUM позиционируется как клубная площадка, где вместо классических докладов участников ждут дискуссии, разбор кейсов и закрытые сессии.

В этом году программа мероприятия включает четыре основных трека:

  • «CISO и бизнес» (ответственность, бюджеты, влияние на решения);
  • «Эволюция атак» (разбор векторов компрометации и инцидентов);
  • «Объекты защиты» (данные, доступы, приложения, инфраструктура);
  • Workshop Hall (практические разборы MLSecOps, DevSecOps и AI).

Среди тем — архитектура ИБ и ее роль в устойчивости бизнеса, реальные сценарии атак, метрики ИБ и их связь с бизнес-показателями, безопасность облаков, API и данных, а также внедрение AI и связанные с этим риски.

Отдельно будут работать Demo-сцена с разбором решений и CISO Club, где пройдут закрытые отраслевые дискуссии в сферах финансов, промышленности и телекома.

В программе заявлено 43 спикера, включая:

  • Александра Игнатова (директор департамента кибербезопасности, «Сбер»);
  • Георгия Руденко (CISO, «Райффайзен Банк»);
  • Андрея Иванова (CISO, Wildberries & Russ);
  • Антона Карпова (CISO, VK);
  • Сергея Демидова (CISO, Московская биржа);
  • Дмитрия Гадаря (руководитель департамента ИБ, «Т-Банк»);
  • Ивана Шепелева (начальник управления ИБ, «Х5»).

Также в CISO FORUM 2026 примут участие представители Ozon, «Билайна», «Альфа-Банка», «Ростелекома», «Яндекса» и других компаний.

Зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии