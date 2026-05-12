Оценивать заявки будет независимое жюри, которое состоит из практикующих offensive-безопасников топовых российских компаний. Также в жюри попадают многократные победители премии предыдущих лет.
Участие бесплатное, отправить можно как одну, так и несколько работ.
Главный приз за победу — именная статуэтка, MacBook и максимальное уважение сообщества. За вторые и третьи места призеры получат iPhone и смарт-часы. Церемония награждения состоится 14 августа 2026 года в Москве.
Новые правила 2026
За три года проведения премии и экспериментов с номинациями, организаторы накопили обратную связь от участников и членов жюри. В этом году было принято решение перестроить категории, чтобы добавить ясности и структуры.
Если раньше заявки участников могли быть рассмотрены в нескольких номинациях одновременно, то сейчас распределение станет более четким благодаря понятному принципу: теперь каждая номинация отвечает на вопрос: «что именно мы оцениваем?».
Появилась долгожданная номинация «Kill Chain». Ценность работ в этой номинации заключается не в одной уязвимости, даже критической, а в способности связать разнородные баги в сценарий атаки: от первоначального входа до достижения цели. Раньше такие кейсы подавались в категориях «Пробив инфраструктуры» и «Bypass». Теперь существует одна номинация посвященная цепочкам атак, которая объединяет веб-, инфраструктурные, сетевые и логические уязвимости. Ее курирует «Совкомбанк Технологии».
Еще одна новая номинация «Системный взлом» — это преемник «Пробив web» и «Hack the logic». В нее вошли уязвимости в веб-сервисах, API и других компонентах веб-приложений.
В этой номинации принимаются:
- единичные уязвимости с глубоким анализом первопричины и системным значением;
- нестандартный байпас аутентификации или авторизации с глубоким техническим анализом, демонстрирующим полный обход модели доверия;
- критическая логическая уязвимость с нетривиальным вектором эксплуатации, затрагивающая бизнес-логику высоконагруженного сервиса.
Эту номинацию курирует BIZONE Bug Bounty. Участникам номинации будут доступны приватные программы на платформе, а победителям дополнительно подарят билеты на конференцию OFFZONE.
Номинация «Девайс» осталась неизменной и связана с мастерством анализа уязвимостей в физических устройствах: от сетевого оборудования и IoT до мобильных телефонов, планшетов, автомобильных систем и бытовой электроники. Номинация фокусируется на конкретном устройстве как объекте исследования, включая его прошивку, аппаратные интерфейсы, мобильные ОС, клиентское ПО и взаимодействие с внешними сервисами. Цепочки уязвимостей внутри одного устройства также оцениваются в этой номинации.
Экспериментальная номинация «Out of Scope» набрала популярность и принесла отличные кейсы в прошлом году, поэтому остается в основном составе номинаций. Здесь оцениваются нестандартные находки и достижения в области наступательной кибербезопасности, которые не вписываются в другие номинации. Собственные инструменты, нетипичные методологии, социальная инженерия, физический пентест, разработка методологий атак, исследование протоколов и алгоритмов, а также самостоятельные исследования методов обхода средств защиты (EDR, WAF и так далее) и любые другие значимые кейсы. Эта номинация подходит для ценных кейсов с неопределенной категорией.
Игнорировать влияние нейросетей на отрасль больше невозможно: за последний год атаки на LLM и ИИ-агенты перестали быть экзотикой. Промпт-инжекты, обход guardrails, эксплуатация tool use и RAG-пайплайнов — это самостоятельная дисциплина со своими техниками и своей моделью угроз.
Поэтому в этом году добавилась новая номинация «AI» — за выдающиеся достижения в исследовании и эксплуатации уязвимостей систем, построенных на технологиях искусственного интеллекта и больших языковых моделях (LLM). Номинация охватывает исключительно атаки на ИИ-системы: чат-боты, ИИ-ассистенты, ИИ-агенты, RAG-пайплайны, ML-инфраструктуру и интеграции с LLM.
Использование ИИ, как инструмента для проведения атаки, не является основанием для подачи в эту номинацию, такие кейсы можно подать в другие номинации.
Как подать заявку
Заявка на премию — это рассказ в свободной форме. Не нужно раскрывать эксплоиты, любые шаги в цепочке эксплуатации могут быть полностью анонимны, а детали могут быть скрыты, важно отразить сам подход и идею.
Жюри премии обращают внимание на развернутое повествование, описание контекста и вводных, скрины и пруфы наличия уязвимостей, нестандартный подход и креативность, сложность эксплуатации, например, применение эксплоитов собственной разработки, длительный ресерч, рекомендации по устранению и другие особенности.
Подать заявку и узнать больше информации можно на сайте премии — https://award.awillix.ru/
