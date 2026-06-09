22 мая в Москве прошла первая техническая конференция «Периметр», организованная компанией « Метаскан ». Событие собрало экспертов из более чем сотни компаний и подтвердило: глубокое техническое общение ИБ-экспертов востребовано.

Организаторы с самого начала заявляли, что делают конференцию для практиков — для тех, кто привык разбираться в деталях сам. Участники подтвердили, что задумка удалась.

Программа развивалась параллельно в двух залах. Обсуждали практические атаки на внешний периметр, свежую статистику по уязвимостям и применение новейших технологий в пентесте, защите процессах разработки, технологиях киберобмана и защите учетных записей.

Отдельное внимание уделили облачному периметру и тому, как CISO оставаться эффективным, когда контроль части инфраструктуры уходит к провайдерам. Участники отдельно отметили выступления, посвященные недостаткам в популярных инструментах и практическим доработкам.

Отдельным докладом прошла тема, которая редко звучит на технических конференциях с такой откровенностью: создание ИБ-стартапов и привлечение инвестиций. Представитель венчурного фонда рассказал, как устроен процесс инвестирования, на какие метрики смотрят фонды и ответил на вопрос: что важнее на старте — команда, идея или прототип? Эта часть программы вызвала живой интерес. Гости конференции задавали вопросы не только о технологиях, но и о том, как упаковывать экспертизу в бизнес-модель, и какие ошибки допускают технические основатели.

Помимо сцены, радовали интерактивные зоны: lockpicking, эксперименты с RFID и NFC, соревновательный OSINT. А ретро-зона с ZX Spectrum, Commodore 64, Amiga и турниром по DOOM II стала точкой притяжения для тех, кто хотел отвлечься после насыщенной программы. Здесь можно было поиграть, вспомнить старую школу и заодно обсудить с коллегами то, что не успели в залах.

Стенды партнеров также не пустовали. Гости обсуждали новые решения и развитие платформ, обменивались контактами.

Первый «Периметр» завершился. Судя по отзывам, участники рассчитывают, что конференция станет ежегодной. Организаторы обещают следить за обратной связью и готовить следующий шаг.

Больше фото и видео с мероприятия — в официальном канале «Метаскан».

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