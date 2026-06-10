Если ты пропустил выход романа «Белый хакер» или просто не любишь читать большие тексты с экрана, напоминаем: бумажную версию книги с черно-белыми иллюстрациями можно заказать в магазине «Хакера». Тираж ограничен. Также в нашем магазине по-прежнему доступна печатная версия романа «Хакеры.RU», так что ты можешь погрузиться в эту историю с самого начала.

«Белый хакер» — продолжение романа «Хакеры.RU», написанное ведущим редактором «Хакера» Валентином Холмогоровым. Это история о временах компьютерных клубов, ночного dial-up, подпольных форумов и первых хакерских тусовок — эпохе, когда интернет еще не превратился в набор приложений и алгоритмических лент.

Кирилл остался один — без команды, без поддержки, но с багажом знаний, способных менять правила игры. Компьютерный клуб, ставший его временным убежищем, балансирует на грани закрытия. Корпорация TerraCore вновь запускает опасные эксперименты с технологиями, грозящими уничтожить интернет, каким мы его знаем. Кирилл понимает: в одиночку не выстоять. Но где найти тех, кому можно доверять и кто поверит в тебя? Как действовать, если каждый шаг может стать последним?

Бумажное издание станет хорошим дополнением к коллекции для тех, кто предпочитает держать книги в руках, а не открывать их в браузере.

Также в нашем магазине по-прежнему доступна печатная версия романа «Хакеры.RU», так что ты можешь погрузиться в эту историю с самого начала.

Стоимость одного экземпляра составляет 1200 рублей. Доставка осуществляется компанией СДЭК до удобного пункта выдачи.

Если ты еще не знаком с этой историей, первые главы романов можно прочитать на сайте без платной подписки.

«Хакеры.RU»

«Белый хакер»