«Белый хакер» — продолжение романа «Хакеры.RU», написанное ведущим редактором «Хакера» Валентином Холмогоровым. Это история о временах компьютерных клубов, ночного dial-up, подпольных форумов и первых хакерских тусовок — эпохе, когда интернет еще не превратился в набор приложений и алгоритмических лент.
Кирилл остался один — без команды, без поддержки, но с багажом знаний, способных менять правила игры. Компьютерный клуб, ставший его временным убежищем, балансирует на грани закрытия. Корпорация TerraCore вновь запускает опасные эксперименты с технологиями, грозящими уничтожить интернет, каким мы его знаем. Кирилл понимает: в одиночку не выстоять. Но где найти тех, кому можно доверять и кто поверит в тебя? Как действовать, если каждый шаг может стать последним?
Хакер #325. Шпионские штучки
Бумажное издание станет хорошим дополнением к коллекции для тех, кто предпочитает держать книги в руках, а не открывать их в браузере.
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Стоимость одного экземпляра составляет 1200 рублей. Доставка осуществляется компанией СДЭК до удобного пункта выдачи.
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«Хакеры.RU»
«Белый хакер»