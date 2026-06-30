Сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали руководителей и владельцев группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также Александра Михальчука — бенефициара компаний, занимавшихся терминальным бизнесом и работавших дилерами сотовых операторов. Кроме того, Михальчуку принадлежат падел-клубы в Москве и Санкт-Петербурге. Следствие считает, что подозреваемые оформили десятки тысяч кошельков Qiwi на дропов, используя для этого украденные персональные данные.

Как сообщает издание «Коммерсант», по версии правоохранителей, задержанные были так называемыми банковскими платежными агентами. В 2022–2023 годах через них на подставных лиц зарегистрировали более 24 000 Qiwi-кошельков, не привязанных к банковским счетам.

По версии следствия, кошельки оформлялись на подставных лиц с использованием похищенных персональных данных. В документах при этом указывалось, что владельцы данных якобы лично приходили в офисы фигурантов и проходили там верификацию.

Как считают в МВД, в результате работы этой схемы злоумышленники вывели из России за границу более 30 млрд рублей. Но инфраструктуру из тысяч Qiwi-кошельков использовали не только для хищения и вывода денег. Также кошельки обслуживали нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы, использовались для наркоторговли и операций с криптовалютой, позволяя переводить средства в теневой сектор.

Уголовное дело возбудили еще 11 февраля 2026 года по статьям о неправомерном обороте средств платежей организованной группой, а также переводах денег нерезидентам с использованием подложных документов организованной группой лиц в особо крупном размере.

Во время обысков в квартирах и офисах подозреваемых были изъяты бумажные документы и электронные носители.

В настоящее время всем троим предъявили обвинения, и 25 июня 2026 года Мещанский суд Москвы отправил Кисильгофа, Ли и Михальчука в СИЗО. Отмечается, что при этом предполагаемые организаторы схемы находятся за границей и пока недоступны для следствия.

Бороться с анонимными электронными кошельками российские власти начали еще в 2019 году. Сначала их владельцам запретили снимать наличные и пополнять баланс, затем Центробанк ограничил переводы на анонимные карты и в зарубежные магазины, за которыми нередко скрывались подпольные букмекеры и онлайн-казино.

В феврале 2024 года Банк России отозвал лицензию у «Киви-банка». Тогда регулятор установил, что кредитная организация обслуживала теневых контрагентов и нелегальные торговые площадки. После этого прекратили работать операции через терминалы Qiwi и платежная систему Contact. В декабре 2025 года организацию официально ликвидировали.