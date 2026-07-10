17 июля в парке «Березы Парк Строгино» пройдет летний фестиваль, посвященный информационной безопасности. Летний CyberCamp объединит деловую программу с отдыхом на природе. Генеральным партнером фестиваля выступает компания «Инфосистемы Джет».

После серии онлайн-мероприятий проект CyberCamp, созданный для обмена практическим опытом в сфере ИБ, соберет профессиональное сообщество офлайн. Главная цель фестиваля — создать пространство для общения профессионалов и всех, кто интересуется темой кибербезопасности.

Гостей ждут доклады и разборы практических кейсов, посвященные искусственному интеллекту, обнаружению атак, цифровой криминалистике и реагированию на инциденты, а также bug bounty. Кроме того, запланированы учения в формате деловой игры (tabletop exercises) и практические киберучения.

На сцене выступят резиденты CyberCamp, независимые специалисты и представители ИБ-компаний, включая Катю Тьюринг, Владислава Азерского и Ивана Грузда, а также специалистов из «Инфосистемы Джет», Positive Technologies и других организаций.

Среди заявленных выступлений:

«Заблуждения и мифы о Вселенной» — научно-популярная лекция астронома Владимира Сурдина;

«Современные таргетированные атаки: их развитие, методы обнаружения и противодействия» — доклад эксперта «Лаборатории Касперского» Алексея Шульмина;

«Как не огрести за действия своего ИИ-агента» — выступление Алексея Лукацкого из Positive Technologies;

«Это базовый киберминимум» — доклад Александра Горбачева из «Инфосистемы Джет» и Алексея Егорова из Positive Technologies.

Помимо деловой программы, на фестивале пройдут турнир по настольному теннису, партии в Dungeons & Dragons и другие игровые активности.

Стоимость стандартного билета на фестиваль составляет 1000 рублей, студенческого — 500 рублей. Все доходы, полученные от продажи билетов, организаторы направят на благотворительность.

Подробности про летний CyberCamp можно найти на сайте мероприятия.

Реклама. АО «Инфосистемы Джет». ИНН 7729058675.