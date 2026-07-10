Хакер #326. Router from Hell
После серии онлайн-мероприятий проект CyberCamp, созданный для обмена практическим опытом в сфере ИБ, соберет профессиональное сообщество офлайн. Главная цель фестиваля — создать пространство для общения профессионалов и всех, кто интересуется темой кибербезопасности.
Гостей ждут доклады и разборы практических кейсов, посвященные искусственному интеллекту, обнаружению атак, цифровой криминалистике и реагированию на инциденты, а также bug bounty. Кроме того, запланированы учения в формате деловой игры (tabletop exercises) и практические киберучения.
На сцене выступят резиденты CyberCamp, независимые специалисты и представители ИБ-компаний, включая Катю Тьюринг, Владислава Азерского и Ивана Грузда, а также специалистов из «Инфосистемы Джет», Positive Technologies и других организаций.
Среди заявленных выступлений:
- «Заблуждения и мифы о Вселенной» — научно-популярная лекция астронома Владимира Сурдина;
- «Современные таргетированные атаки: их развитие, методы обнаружения и противодействия» — доклад эксперта «Лаборатории Касперского» Алексея Шульмина;
- «Как не огрести за действия своего ИИ-агента» — выступление Алексея Лукацкого из Positive Technologies;
- «Это базовый киберминимум» — доклад Александра Горбачева из «Инфосистемы Джет» и Алексея Егорова из Positive Technologies.
Помимо деловой программы, на фестивале пройдут турнир по настольному теннису, партии в Dungeons & Dragons и другие игровые активности.
Стоимость стандартного билета на фестиваль составляет 1000 рублей, студенческого — 500 рублей. Все доходы, полученные от продажи билетов, организаторы направят на благотворительность.
Подробности про летний CyberCamp можно найти на сайте мероприятия.
Реклама. АО «Инфосистемы Джет». ИНН 7729058675.