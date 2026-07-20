Разработчик 7-Zip выпустил версию 26.02, которая устраняет уязвимость удаленного выполнения кода. Атакующие могли эксплуатировать этот баг с помощью специально подготовленных архивов и запускать произвольный код с правами жертвы.

Версия 26.02 вышла еще 25 июня 2026 года, однако у 7-Zip нет механизма автоматического обновления, поэтому пользователям нужно самостоятельно загрузить и установить свежий релиз с официального сайта проекта.

Как сообщается в бюллетене Zero Day Initiative (ZDI), проблему обнаружил исследователь из компании Lunbun Лэндон Пэн (Landon Peng). Уязвимость связана с обработкой данных, сжатых в формате XZ: специально подготовленные данные могут спровоцировать переполнение буфера хипа, что в итоге ведет к выполнению произвольного кода в контексте текущего пользователя.

Хотя разработчик 7-Zip пока не опубликовал техническое описание бага, по словам исследователей, изменения в исходном коде указывают на то, что проблема могла заключаться в некорректном учете свободного места при распаковке XZ-данных. В версии 26.02 появились дополнительные проверки, которые не позволяют декодеру записывать данные за пределы оставшегося пространства в буфере.

Подчеркивается, что для эксплуатации этой уязвимости потребуется взаимодействие с пользователем. Злоумышленнику придется убедить жертву перейти на вредоносную страницу или открыть специально подготовленный архив.

Пока нет данных о том, что новую уязвимость 7-Zip уже эксплуатируют в реальных атаках. Однако пользователям рекомендуется как можно скорее вручную обновить архиватор до версии 26.02, содержащей патч.