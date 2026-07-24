На бирже криптовалютных деривативов BitMEX объявили о полном прекращении операций с 23 сентября 2026 года. В свое время команда BitMEX изменила структуру всего мирового крипторынка, представив первый бессрочный своп с кредитным плечом до 100x. Регистрация новых аккаунтов уже остановлена, а пользователям настоятельно рекомендуют закрыть позиции и вывести средства как можно скорее. Решение о закрытии стало итогом пересмотра бизнес-стратегии материнской компании HDR Global Trading Limited.

Тем, кто не успеет вывести активы до крайнего срока, грозят финансовые санкции: биржа будет взимать комиссию за обслуживание — $50 в месяц или 1% от объема активов в год.

Сворачивание бизнеса пройдет поэтапно. Обычная торговля продолжится еще несколько недель, однако 26 августа на бирже введут жесткие ограничения, которые не позволят открывать новые позиции. С этой даты и до финального сентябрьского дедлайна оператор будет принудительно закрывать все оставшиеся сделки, чтобы упорядоченно свернуть работу рынка.

Главная сложность для BitMEX — вывод активов пользователей в фиат по их выбору: перегрузка сети биткоина может привести к существенным задержкам. При этом, согласно актуальному подтверждению резервов, обязательства платформы перед клиентами полностью покрыты активами.

Уход биржи BitMEX стал результатом многолетней потери позиций на рынке бессрочных фьючерсов — том самом сегменте, который когда-то создали в BitMEX. Ликвидность, маркет-мейкеры и крупные трейдеры постепенно перешли к более эффективным конкурентам из числа централизованных бирж и новой волне децентрализованных платформ с более глубокими стаканами заявок, большим числом листингов и меньшим количеством юридических проблем.

Новость появилась спустя всего три недели после ухода из BitMEX сразу трех топ-менеджеров: генерального директора, финансового директора и главы отдела роста.

Биржа была основана в 2014 году Артуром Хейсом, Беном Дело и Сэмюэлом Ридом. В 2020 году BitMEX обвинили в отсутствии надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег, а позже представители биржи признали вину по этим обвинениям. Хейс, Дело и Рид покинули свои посты вскоре после того, как в США им предъявили уголовные обвинения.

За 11 лет работы платформа, зарегистрированная на Сейшельских островах, ни разу не теряла средства пользователей из-за взломов или эксплоитов, а также на протяжении многих лет справлялась с жесткими проверками со стороны международных регуляторов.

На пике активности в 2019 году годовой торговый оборот биржи превышал $1 трлн, а ее доля на мировом рынке криптодеривативов составляла около 57%. В июле 2018 года дневной объем торгов достигал $8 млрд, а оборот превышал 1 миллион биткоинов в сутки. На тот момент это был рекордный показатель для отрасли.