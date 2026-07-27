В компании Check Point предупредили клиентов о критической уязвимости CVE-2026-16232, которая затрагивает продукты Security Management и Multi-Domain Management. Баг позволяет обойти аутентификацию, получить права администратора и менять политики безопасности. При этом уязвимость уже применяется в реальных атаках.

По данным Check Point, эксплуатацию CVE-2026-16232 зафиксировали у нескольких клиентов, чьи системы управления были напрямую доступны из интернета и не имели ограничений по IP-адресам.

Специалисты объясняют, что благодаря этой 0-day атакующий может получить токен для входа в приложение, авторизоваться через SmartConsole с привилегиями администратора, а затем изменить настройки и конфигурацию системы безопасности.

В компании подготовили патчи и временные меры защиты, а также опубликовали индикаторы компрометации для выявления атак. Подчеркивается, что всех пострадавших клиентов уведомили об инциденте отдельно.

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) уже добавило CVE-2026-16232 в каталог активно эксплуатируемых уязвимостей (Known Exploited Vulnerabilities, KEV).

Наряду с CVE-2026-16232 разработчики исправили еще две проблемы: критическую уязвимость CVE-2026-62144, которая позволяла обойти аутентификацию и повысить привилегии в Security Management и Multi-Domain Management, а также баг CVE-2026-62145, который позволял локальному пользователю повысить привилегии в Firewall, Multi-Domain Management и Multi-Domain Log Server.