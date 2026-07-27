По данным документов, поданных специалистами Grayscale в SEC для запуска ETF на Worldcoin, примерно 90% всех токенов WLD в обращении сосредоточено в руках владельцев всего 100 адресов. Это резко контрастирует с исходным позиционированием проекта Сэма Альтмана как «монеты для всего мира»: ее планировали раздавать людям после сканирования радужки глаза специальными устройствами Orb.

Эти цифры особенно показательны, потому что исходят не от критиков проекта, а от компании, в которой хотят упаковать токены WLD в биржевой фонд, торгуемый на Nasdaq под тикером GWLD, и продать акции этого фонда розничным инвесторам. Заявку подали 20 июля.

В разделе о рисках документа прямо сказано: 100 крупнейших кошельков WLD держат около 90% токенов в обращении. Один из этих кошельков — мост между Ethereum и World Chain, который, вероятно, обслуживает множество пользователей одновременно, но общей картины концентрации токенов это не меняет.

Это резко расходится с обещаниями Альтмана. Еще в октябре 2021 года он писал, что Worldcoin будет «справедливо распределен среди как можно большего числа людей». В официальном white paper проекта прогнозировалось, что «большинство ныне живущих людей» получат токены WLD, благодаря чему Worldcoin мог бы стать самой широко распространенной цифровой валютой в мире. В официальном документе юристам Grayscale пришлось оперировать фактами, а не маркетингом: значительная доля выпущенных токенов оказалась у небольшой группы ранних участников проекта.

WLD формально считается токеном управления (governance token), но на практике эта функция почти не используется. Согласно заявке, WLD «в будущем может быть использован» для участия в управлении сетью World Network, однако механизмы такого перехода названы «новыми и непроверенными в масштабе». Пока же управление «по-прежнему в значительной степени осуществляется под руководством World Foundation».

В документе также раскрывается зависимость проекта от централизованной инфраструктуры. Секвенсор блокчейна World Chain работает централизованно, а сама сеть находится на «ранней стадии децентрализации» даже по сравнению с Ethereum. Обновление протокола находится под «скоординированным контролем ограниченного числа участников», связанных с фондом World Foundation, компанией Tools for Humanity — разработчиком Worldcoin и Optimism — оператором L2-блокчейна, на котором работают смарт-контракты проекта.

Это тоже противоречит прежним заявлениям: при запуске World Chain в апреле 2024 года создатели проекта декларировали, что сеть должна быть «построена всем человечеством, принадлежать ему и управляться им». В мае 2025 года в World Foundation обещали, что к концу 2026 года будут достигнуты «финальные стадии» полной децентрализации, однако сейчас уже июль 2026 года, и проект явно не укладывается в график.

Наконец, устройства-«орбы» для сканирования радужной оболочки глаза, лежащие в основе всей системы подтверждения личности, также производят и распространяют преимущественно под контролем Tools for Humanity, а представители World Foundation значительно влияют на протокол, казну WLD и распределение грантов экосистемы.

На момент публикации токен WLD торговался примерно по $0,40 — это на 20% ниже, чем в начале года, и на 96% ниже исторического максимума в $11,74, достигнутого в марте 2024 года.