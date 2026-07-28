Представители Coca-Cola подтвердили, что вымогательская атака на молочный бренд Fairlife сопровождалась кражей данных. Ранее хак-группа Anubis заявляла, что зашифровала инфраструктуру компании и похитила около 1 Тбайт корпоративных данных. Так как срок выдвинутого хакерами ультиматума истек, дамп уже опубликован на сайте вымогателей.

Об атаке на дочерний молочный бренд Coca-Cola стало известно в середине июля 2026 года, когда компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) соответствующее уведомление. Из-за этого инцидента Coca-Cola пришлось временно остановить производство на всех четырех предприятиях Fairlife в США.

Сообщалось, что атака затронула системы, связанные с производством, но в Coca-Cola подчеркивали, что случившееся не повлияло на качество и безопасность продукции.

Вскоре ответственность за этот взлом взяла на себя вымогательская группировка Anubis. Злоумышленники утверждали, что зашифровали инфраструктуру Nutanix и похитили у Fairlife около 1 Тбайт конфиденциальных файлов. Также хакеры подчеркивали, что без ключа восстановить пострадавшие системы будет невозможно.

После обнаружения атаки представители Coca-Cola уведомили об инциденте правоохранительные органы, но не стали выполнять инструкции злоумышленников и начинать с ними переговоры. Изначально в компании вообще не подтверждали заявления участников Anubis и отказывались обсуждать со СМИ возможную кражу информации.

Теперь представители Coca-Cola признали, что атакующие получили доступ к части систем Fairlife и похитили данные. Однако в компании по-прежнему не раскрывают, какая именно информация была скомпрометирована, и сколько файлов в итоге могло попасть в руках вымогателей.

Производство на четырех пострадавших предприятиях Fairlife уже возобновили практически полностью, хотя восстановление отдельных систем и операций продолжается. В компании отметили, что накопленные запасы помогли избежать серьезного дефицита, и атака почти не повлияла на доступность продукции в магазинах.

По оценке руководства компании, инцидент не оказал и, вероятно, не окажет существенного влияния на финансовое положение Coca-Cola или результаты ее работы.

Как сообщает издание BleepingComputer, 27 июля истек срок, который в Anubis отводили Coca-Cola для начала переговоров о выкупе. В результате похищенные файлы уже опубликованы на сайте группировки.