Известного криптомошенника Bastille деанонимизировала бывшая партнерша. Анонимная пользовательница X под ником Slippage опубликовала развернутый тред, в котором обвинила Bastille в изнасиловании, финансовых манипуляциях и отказе оплатить медицинские счета после автомобильной аварии, во время которой Bastille был за рулем. По утверждению Slippage, настоящее имя скамера — Уильям Эдмунд Бейтман.

Как рассказала Slippage, они познакомились в июле 2024 года в групповом чате. Вскоре они стали вместе запускать криптовалютные токены и рагпуллить их. Они быстро сблизились, однако затем Bastille начал обвинять партнершу в кражах. Позже, по ее словам, выяснилось, что деньги на самом деле украл кто-то из его окружения.

Несмотря на конфликты, пара продолжала запускать токены. Бейтман придумывал идеи проектов, а она занималась дизайном, контентом, видео, продвижением в Twitter и техническими аспектами запусков. Хотя проекты были совместными, Bastille якобы утверждал, что она не заслуживает своей доли прибыли. С одного из токенов он оставил себе около 85% дохода, несмотря на то что она якобы работала почти 40 часов без сна, пока он спал. Иногда он вовсе не платил ей, поэтому раздел прибыли поровну в других проектах ее удивлял.

Slippage утверждает, что Bastille регулярно лгал о своих финансах и приходил в ярость, когда она запускала токены с другими людьми. Она также обвиняет его в принуждении к сексуальным действиям против ее воли. По ее словам, ее отказы и явный дискомфорт не останавливали его. Она сообщает, что почти год испытывала тревожность и панические атаки, постоянно боялась его реакции и даже не решалась просить деньги за совместную работу.

Ситуация обострилась, когда Bastille продал токен одного из их совместных проектов слишком рано и, по ее словам, пережил серьезный эмоциональный срыв. Она также узнала, что он негативно отзывался о ней в разговорах с другими людьми и делился ее приватными фотографиями, планируя опубликовать их в одном из своих каналов.

После разрыва пара ненадолго воссоединилась и отправилась в Норвегию, где, по словам Slippage, он попал в аварию, находясь за рулем BMW. В результате ДТП его девушка получила переломы шести позвонков, повреждение связок, ушиб легкого, протрузию диска и сотрясение мозга.

Медицинские счета составили около 50 000 евро (57 000 долларов). Когда она попросила Bastille оплатить хотя бы часть норвежского счета (около 6 000 евро, или 6 800 долларов), он якобы согласился, но так и не заплатил.

Slippage объясняет, что оставаться с ним ее заставляли эмоциональная привязанность, финансовая зависимость и страх. Их связывали общие проекты, деньги и контакты в криптосфере, а значительная часть заработанных средств оставалась под его контролем.

В итоге она решила деанонимизировать Bastille, заявив, что, раз ему безразличны последствия его поступков, единственное, что она может сделать, — «восстановить баланс», предоставив общественности эту информацию.

Сам Bastille в своем аккаунте на pump.fun утверждает, что уже находится под наблюдением властей из-за аварии и не отрицает изложенных в статье фактов.