Биржа BitMart объявила, что завершает работу после девяти лет на рынке. Регистрацию, депозиты и размещение новых ордеров остановили 26 июля в 01:30 UTC, торги полностью прекратятся 26 августа, а окончательно платформа закроется 31 января 2027 года.

Закрытие оказалось особенно неожиданным, поскольку еще за несколько недель до него у биржи наблюдались признаки роста: в июне в BitMart получили австралийскую лицензию на оказание финансовых услуг (AFSL), а специалисты ее подразделения по управлению активами сообщили о росте активов под управлением примерно на 256% за первое полугодие. В компании объяснили закрытие пересмотром условий работы, рыночной обстановки и стратегического направления, не назвав конкретной финансовой, регуляторной или операционной причины.

Решению предшествовала серия отключений отдельных сервисов. Изначально эти меры выглядели как рутинные изменения продукта: на бирже отключили услугу Spot Margin и приостановили работу бота автоматического маркет-мейкинга, объяснив это стремлением повысить безопасность и надежность платформы.

Более острой проблемой стали жалобы пользователей и представителей проектов на трудности с выводом средств. В аналитической платформе Nansen сообщили, что значительная часть ETH и стейблкоинов была выведена из отслеживаемых кошельков биржи еще до официального объявления о закрытии, из-за чего резервы теперь состоят в основном из менее ликвидных токенов. Сами по себе эти переводы не доказывают, что активов недостаточно для исполнения заявок клиентов на вывод средств, однако вызывают беспокойство.

При этом реальный объем выводов остается низким: по данным Lookonchain, за 24 часа после объявления о закрытии только 58 кошельков вывели около $805 000, а в течение восьми часов транзакций по выводу вообще не фиксировалось. Аналитики платформы Onchain Lens также сообщили, что за сутки не было крупных выводов биткоина, стейблкоинов и альткоинов на сумму свыше $25 000.

Жалобы поступают и от проектов: представители сети Paxi публично потребовали от BitMart немедленно вернуть средства, принадлежащие пользователям сети и маркет-мейкерам, заявив, что задержки уже наносят финансовый ущерб. В Paxi не раскрыли ни сумму, ни число затронутых пользователей, ни сроки ожидания; в BitMart на претензии публично не отреагировали.

Это не первый подобный эпизод: еще в мае на бирже признали, что пользователи жалуются на невозможность вывести средства, объяснили ограничения блокировкой 239 связанных аккаунтов и заверили, что средства пользователей не пострадали. Тогда же на бирже обещали опубликовать подтверждение резервов (proof of reserves), но так этого и не сделали.

Причиной текущих задержек может быть и процедура сворачивания операций, объявленная представителями BitMart: биржа рекомендует пользователям пройти верификацию личности, закрыть все торговые позиции до 01:00 UTC 26 августа и подать заявки на вывод до 05:00 UTC того же дня. При обработке части заявок на вывод дополнительно проверят данные KYC, устройства входа, IP-адреса, кошельки назначения, источники средств, торговую историю и наличие в санкционных списках. В компании не назвали максимальный срок обработки одобренных заявок и предупредили, что высокая нагрузка, запрос дополнительных документов и загруженность блокчейна могут увеличить время ожидания.